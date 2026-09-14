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Μέτσολα: Οι ελληνικές Αρχές ζητούν την άρση της ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τα αιτήματα άρσης ασυλίας.

Αίτημα των ελληνικών Αρχών για άρση της ασυλίας του Έλληνα Ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε από το βήμα της Ευρωβουλής η Ρομπέρτα Μέτσολα στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παραπέμποντας το θέμα στην αρμόδια επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

Η ανακοίνωση έγινε ως είθισται κατά την έναρξη της συνεδρίασης με την Πρόεδρο της Ευρωβουλής να ανακοινώνει το αίτημα που δέχθηκε από τις ελληνικές αρχές και συμπλήρωσε πως η υπόθεση παραπέμπεται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τα αιτήματα άρσης ασυλίας.

Το ΚΥΠΕ συνομίλησε με τον Ευρωβουλευτή όπου και έγινε γνωστό ότι υπάρχει εργασιακή διαφορά που αφορά πρόσληψη στο γραφείο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ τριετίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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