Αντιμέτωπος με οργισμένους Βουλευτές στο Κοινοβούλιο ο Λεκορνί - Βλέπει συνδικάτα την Τετάρτη, νέες διαδηλώσεις το Σ/Κ

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Λεκορνί θα συναντηθεί με εκπροσώπους πέντε συνδικαλιστικών οργανώσεων το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να συζητήσουν «τους τρόπους και τα μέσα για τη διασφάλιση της θεμελιώδους ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης», σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στις οργανώσεις. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι ορισμένοι επιχειρούν να υπονομεύσουν τις διαμαρτυρίες με «απαράδεκτες πράξεις».

Σχεδόν 150 άνθρωποι είχαν οδηγηθεί στη φυλακή και περισσότεροι από 800 είχαν παραπεμφθεί ενώπιον των δικαστηρίων, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Έχουν προγραμματιστεί περισσότερες διαδηλώσεις για το Σάββατο, με επίκεντρο την αύξηση του κόστους ζωής. Τις κινητοποιήσεις οργανώνουν το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» και μαθητές λυκείων, ενώ τα συνδικάτα έχουν προκηρύξει ακόμη μία διαδήλωση για τις 5 Νοεμβρίου.

Οι μαθητές δεν έχουν προσκληθεί στη συνάντηση της Τετάρτης.

Οι εικόνες από τις συγκρούσεις, τις λεηλασίες καταστημάτων και τα δημόσια κτίρια που τυλίχθηκαν στις φλόγες το περασμένο Σαββατοκύριακο οδήγησαν αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Γερμανία, να εκδώσουν ταξιδιωτικές οδηγίες για τους πολίτες τους που βρίσκονται στη Γαλλία.

Αντιμέτωπος με οργισμένους Βουλευτές στο Κοινοβούλιο, ο Λεκορνί αναγνώρισε ότι η αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας δεν ήταν επαρκής και υποσχέθηκε αυστηρότερα μέτρα ενόψει του νέου κύματος διαδηλώσεων.

«Η ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων το επόμενο Σάββατο θα είναι μαζική», δήλωσε ο Λεκορνί.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την επιβολή μερικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, ενώ ο Λεκορνί δήλωσε ότι την Τρίτη θα επιβληθούν νέες απαγορεύσεις όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα, αφορούσε την πλατεία Ρεπουμπλίκ, στο ανατολικό-κεντρικό τμήμα της πόλης, καθώς και την εμπορική περιοχή Λε Αλ, στο κέντρο του Παρισιού.

Επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων στα Ηλύσια Πεδία, κοντά σε αρκετά δημόσια κτίρια, καθώς και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος θεωρείται ότι συνδέεται με την άκρα αριστερά, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρπόληση ενός ιστορικού δημαρχείου στη Λιμόζ. Η καταστροφή του κτιρίου έχει καταστεί σύμβολο της βίας που εκδηλώθηκε.

Σε ένδειξη της αυξανόμενης πολιτικής πίεσης σχετικά με τη βία στους δρόμους, βουλευτές από όλο το πολιτικά κατακερματισμένο γαλλικό κοινοβούλιο συμφώνησαν την Τρίτη να ξεκινήσουν κοινοβουλευτική έρευνα για τα γεγονότα. Η έρευνα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, πιθανά κενά στις υπηρεσίες πληροφοριών, τις τακτικές αστυνόμευσης και τον βαθμό προετοιμασίας της κυβέρνησης.

Οι αρχές έχουν δεχθεί επικρίσεις από κόμματα ολόκληρου του πολιτικού φάσματος, με την υποψήφια της ακροδεξιάς για την Προεδρία, Μαρίν Λεπέν, να χαρακτηρίζει τις ταραχές «καμπανάκι αφύπνισης», το οποίο αποκάλυψε μια «βαθιά κρίση» εξουσίας.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν προηγείται με μεγάλη διαφορά στις προθέσεις ψήφου για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ενώ ο υποψήφιος της άκρας αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, εμφανίζεται ως ο ισχυρότερος διεκδικητής για τον δεύτερο γύρο.

Ο Λεκορνί έχει κατηγορήσει ριζοσπαστικές ομάδες της άκρας αριστεράς ότι καταρτίζουν ένα «εξεγερσιακό σχέδιο» που οδήγησε στις ταραχές.

ΠΗΓΗ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ