Περνάνε στην αντεπίθεση οι κυβερνήσεις για τις διαδηλώσεις: Η Ιταλία ανακοίνωσε νέους χώρους κράτησης για ανηλίκους

Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου δικαιοσύνης, υπογράμμισε: «Δεν είχε σημειωθεί ποτέ, στο παρελθόν, μια τόσο μαζική σειρά συλλήψεων ανηλίκων. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες, δυστυχώς, είναι αναγκαίο, αυτοί οι βίαιοι ανήλικοι να μπουν σε κελιά. Το όλο σωφρονιστικό σύστημα, σε αυτή την φάση βρίσκεται όντως υπό πίεση. Χθες συγκαλέσαμε σύσκεψη για να προσπαθήσουμε να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, διαθέτοντας τους περιορισμένους πόρους μας με στόχο να διευρυνθεί η χωρητικότητα των φυλακών ανηλίκων, αλλά και για να γίνουν, ενδεχομένως, κάποιες συμφωνίες οι οποίες να επιτρέπουν την μετατροπή τομέων των φυλακών ενηλίκων σε χώρους κράτησης για ανήλικα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ