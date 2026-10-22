Όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia, η κυβέρνηση Μελόνι, μετά τα πρόσφατα επεισόδια που σημειώθηκαν σε πόλεις του ιταλικού Βορρά, σκοπεύει να αυξήσει την χωρητικότητα των φυλακών ανηλίκων.
Περνάνε στην αντεπίθεση οι κυβερνήσεις για τις διαδηλώσεις: Η Ιταλία ανακοίνωσε νέους χώρους κράτησης για ανηλίκους
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο δήλωσε ότι οι μαζικές συλλήψεις ανηλίκων μετά τα πρόσφατα επεισόδια έχουν ασκήσει έντονη πίεση στο σωφρονιστικό σύστημα, οδηγώντας την κυβέρνηση σε αναζήτηση πρόσθετων χώρων κράτησης.
Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου δικαιοσύνης, υπογράμμισε: «Δεν είχε σημειωθεί ποτέ, στο παρελθόν, μια τόσο μαζική σειρά συλλήψεων ανηλίκων. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες, δυστυχώς, είναι αναγκαίο, αυτοί οι βίαιοι ανήλικοι να μπουν σε κελιά. Το όλο σωφρονιστικό σύστημα, σε αυτή την φάση βρίσκεται όντως υπό πίεση. Χθες συγκαλέσαμε σύσκεψη για να προσπαθήσουμε να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, διαθέτοντας τους περιορισμένους πόρους μας με στόχο να διευρυνθεί η χωρητικότητα των φυλακών ανηλίκων, αλλά και για να γίνουν, ενδεχομένως, κάποιες συμφωνίες οι οποίες να επιτρέπουν την μετατροπή τομέων των φυλακών ενηλίκων σε χώρους κράτησης για ανήλικα».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.