Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Ευρώπη

Η ΕΕ καταδίκασε τον φόνο δημοσιογράφων από ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι πέντε άνδρες ήταν οι ανταποκριτές Ανάς Αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Κουράικα --δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ-- όπως και οι δύο εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ και Μοχάμεντ Νούφαλ και ένας βοηθός, ο Μοάμεν Αλίουα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη δολοφονία στη Λωρίδα της Γάζας πέντε δημοσιογράφων του ειδησεογραφικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, που έχει την έδρα του στο Κατάρ, σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, δήλωσε τη Δευτέρα η Κάγια Κάλας, η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Η ΕΕ καταδικάζει τη δολοφονία πέντε δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα σε αεροπορικό πλήγμα (του ισραηλινού στρατού) μπροστά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, μεταξύ αυτών του ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ", δήλωσε η Κάλας μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τον Ανάς Αλ Σαρίφ ότι διηύθυνε έναν "τρομοκρατικό πυρήνα" της Χαμάς και ότι ήταν "υπεύθυνος για τη συνέχιση των επιθέσεων με ρουκέτες" κατά των Ισραηλινών.

Η ΕΕ έλαβε υπόψη της τους ισχυρισμούς του Ισραήλ, δήλωσε η Κάλας. "Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να παρέχονται σαφείς αποδείξεις, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, ώστε να αποφεύγεται δημοσιογράφοι να αποτελούν στόχο".

Οι πέντε άνδρες ήταν οι ανταποκριτές Ανάς Αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Κουράικα --δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ-- όπως και οι δύο εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ και Μοχάμεντ Νούφαλ και ένας βοηθός, ο Μοάμεν Αλίουα.

Στους ξένους δημοσιογράφους δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης βασίζονται σε παλαιστίνιους δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα στη σύγκρουση.

Η Κάλας κάλεσε επίσης το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

"Αν και η βοήθεια αυξάνεται, οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγαλύτερες. Καλούμε το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο σε μεγαλύτερο αριθμό φορτηγών και να βελτιώσει τη διανομή της βοήθειας".

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

Tags

ΕΥΡΩΠΗΓΑΖΑΙΣΡΑΗΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited