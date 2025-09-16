Άνοιγμα 4 νέων κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας με την ΕΕ

Η έκτη Διακυβερνητική Διάσκεψη για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας με την ΕΕ έλαβε χώρα την Τρίτη στις Βρυξέλλες, ανοίγοντας έτσι επίσημα ακόμη τέσσερα νέα κεφάλαια στο πλαίσιο της 4ης θεματικής ομάδας (Cluster 4): «Πράσινη Ατζέντα και Βιώσιμη Συνδεσιμότητα».

Τα κεφάλαια που ανοίχτηκαν είναι το 14 για την πολιτική μεταφορών, το 15 για την ενέργεια, το 21 για τα διασυνοριακά δίκτυα (Trans-European Networks) και το κεφάλαιο 27 για περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Την ΕΕ εκπροσώπησε για τη Δανέζικη Προεδρία η Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαρί Μπγέρρε, ενώ την Κομισιόν, η Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος. Από την πλευρά της Αλβανίας, της αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο Πρωθυπουργός, Έντι Ράμα.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ράμα, τονίζοντας την υποστήριξη που λαμβάνει η Αλβανία από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, και ιδιαίτερα από τη Δανία, την οποία χαρακτήρισε «ισχυρό σύμμαχο».

«Χαρήκαμε πολύ όταν είδαμε το βαρόμετρο που ανέφερε η Μάρτα [Κος] και συνειδητοποιήσαμε ότι οι Δανοί είναι μεταξύ των λαών που υποστηρίζουν περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το να έχουμε τους Βίκινγκς με το μέρος μας, μάς δίνει ασφάλεια», δήλωσε ο κ. Ράμα.

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «για πρώτη φορά στην ιστορία μας, η χώρα μας επιλέγει μόνη της με ποιον θέλει να ‘παντρευτεί’. Πρόκειται για μια Αυτοκρατορία αξιών, μια Αυτοκρατορία ασφάλειας. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί καταλαβαίνω ότι η Δανία έχει ήδη κάνει πολλά. Ήταν κάτι που μας έκανε πολύ χαρούμενους όταν είδαμε ότι οι Δανοί είναι μεταξύ των πιο υποστηρικτικών λαών», ανέφερε.

Με τα τέσσερα νέα κεφάλαια που άνοιξαν σήμερα, ο συνολικός αριθμός των κεφαλαίων που έχουν ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων φτάνει τα 28. Ο κ. Ράμα εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ανοίξουν και τα τελευταία κεφάλαια, σημειώνοντας, ωστόσο: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προκλήσεις, αλλά γνωρίζουμε και ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος».

Αναφερόμενος στις αλλαγές που «πέρασαν» για να ανοίξουν τα κεφάλαια, σημείωσε: «Τώρα έχουμε έναν Υπουργό και μια Υφυπουργό για το Περιβάλλον. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πίεσης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, φυσικά μια φιλική πίεση».

ΚΥΠΕ