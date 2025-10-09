Κακή υποδοχή στη Συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωκοινοβούλιο σε συμβολική ψήφο

Μια όχι και τόσο θερμή υποδοχή επεφύλαξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εμπορική Συμφωνία ΕΕ - Mercosur, καθώς απέρριψε σε ονομαστική ψηφοφορία μια παράγραφο σε ψήφισμα για τη στρατηγική της ΕΕ προς τη Λατινική Αμερική, η οποία υποδέχονταν θετικά το κλείσιμο της συμφωνίας.

Με 269 ψήφους κατά, 259 υπέρ και 97 παρών, η ψήφος αντανακλά τις βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των Ευρωβουλευτών ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης όσον αφορά τη συμφωνία, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα από τους αγρότες της Ευρώπης, παρά τις διορθωτικές κινήσεις που ανακοίνωσε νωρίτερα την Τετάρτη η Κομισιόν στο Στρασβούργο.

Η παράγραφος 29 του ψηφίσματος που καταψηφίστηκε είναι η εξής: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur και τονίζει τη γεωπολιτική σημασία της έγκρισης και της εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας· τονίζει το γεγονός ότι η συμφωνία θα αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα για τη σχέση μεταξύ των δύο περιοχών, καθώς θα είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει υπογράψει ποτέ η ΕΕ όσον αφορά τον πληθυσμό, καλύπτοντας περισσότερους από 700 εκατομμύρια πολίτες, και η πιο σημαντική όσον αφορά τον οικονομικό της αντίκτυπο· τονίζει τη γεωπολιτική της αξία ως βασικού εργαλείου για την προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ στο τρέχον διεθνές πλαίσιο».

Την παράγραφο υπερψήφισαν οι Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Λουκάς Φουρλάς (ΔΗΣΥ - EPP) και Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ - S&D), καταψήφισαν οι Γεώργιος Γεωργίου (ΑΚΕΛ - The Left) και Γεάδης Γεάδη (ΕΛΑΜ - ECR), ενώ παρών ψήφισε ο Φειδίας Παναγιώτου (Ανεξάρτητος - NI).

Ο Γάλλος Ευρωβουλευτής Πασκάλ Κανφέν (Renew) ανέφερε ότι «το πολιτικό μήνυμα είναι σαφές: περισσότεροι Ευρωβουλευτές αμφιβάλλουν για τα οφέλη αυτής της συμφωνίας παρά όσοι θέλουν την άμεση έγκρισή της». Η Ισπανίδα Ευρωβουλευτής Ιρένε Μοντέρο (The Left), εξέφρασε από την πλευρά της την άποψη ότι το κείμενο «εγκαταλείπει τη γεωργία και την κτηνοτροφία, βλάπτει το περιβάλλον και ενισχύει την αποψίλωση», ενώ υποσχέθηκαν να συνεχίσουν τον αγώνα για την αποτροπή της επικύρωσής της.

Η συμφωνία, η οποία δημιουργεί μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου 700 εκατ. ανθρώπων, έχει υποστηριχθεί ως ένα «γεωπολιτικό εργαλείο» για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από την Κίνα και τη διαφοροποίηση των εμπορικών εταίρων της ΕΕ, ωστόσο η τελική ψηφοφορία για την επικύρωσή της δεν έχει ακόμα μπει στην ημερήσια διάταξη.

