Στο στόχαστρο της Κομισιόν οι πλατφόρμες Snapchat, YouTube, το App Store της Apple και το Google Play

Οι πλατφόρμες Snapchat, YouTube, το App Store της Apple και το Google Play, βρίσκονται στο στόχαστρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Τόμας Ρενιέ, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα τεχνολογίας. Η αρμόδια Επίτροπος, αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα, από τη Δανία, με αφορμή τα απογοητευτικά στατιστικά της χώρας. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Ρενιέ, «στη Δανία, το 50% των παιδιών ηλικίας 10-11 ετών έχουν πρόσβαση στο Snapchat, κάτι που παραβιάζει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις. Στη Γαλλία, σχεδόν το 50% των εφήβων ηλικίας 11 ετών έχουν πρόσβαση στο YouTube και το χρησιμοποιούν καθημερινά. Και πάλι, αυτό είναι κάτω από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις. Όσον αφορά τις πλατφόρμες των App Store της Apple και του Google Play, χρησιμοποιούνται ευρέως από παιδιά κάτω των 13, κάτι που και πάλι αντίθετο με τους όρους χρήσης τους».

Ο ίδιος μίλησε για τεράστια ανησυχία, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τον DSA, τον κανονιστικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των χρηστών του διαδικτύου και στην καλύτερη ρύθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών. «Στο Snapchat, τα παιδιά επιτρέπεται να αγοράσουν ατμιστικά προϊόντα. Στο YouTube, τα παιδιά εκτίθενται σε επιβλαβές περιεχόμενο. Στα app stores, τα παιδιά επιτρέπεται να κατεβάζουν εφαρμογές για τυχερά παιχνίδια ή πορνογραφικές εφαρμογές. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε» .

Η Κομισιόν διεξάγει επίσης έρευνες για άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το TikTok, το Facebook και το Instagram, και τη συμμόρφωσή τους με τον DSA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ