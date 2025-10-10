Πόσο μου στοιχίζουν τα 100 χιλόμετρα με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο -Τι συμβαίνει με τη βενζίνη και το diesel

Το ερώτημα «πόσο οικονομικά είναι τελικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;» παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, ειδικά καθώς πλησιάζουμε στο 2035 – τη χρονιά ορόσημο που σηματοδοτεί το τέλος των νέων πωλήσεων θερμικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Οι οδηγοί θα αρχίσουν πλέον να βρίσκονται αντιμετωποί με την επιλογή να εγκαταλείψουν το συμβατικό τους αυτοκίνητο για χάρη της ηλεκτροκίνησης, σε μια εποχή όπου οι κατασκευαστές πιέζονται να εξηλεκτρίσουν πλήρως τη γκάμα τους και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πείσουν ότι η μετάβαση αυτή θα είναι βιώσιμη και οικονομική, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τις εταιρείες.

Σίγουρα, βασικό επιχείρημα υπέρ των ηλεκτρικών παραμένει η χαμηλή κατανάλωση και το μικρότερο κόστος χρήσης. Η απουσία καυσίμου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι υπόσχεται σημαντική εξοικονόμηση, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους καθημερινά. Στην πράξη, βέβαια, το κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με κυριότερο το πού και πώς φορτίζει κανείς.

Αν πάρουμε ως παράδειγμα ένα μέσο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με κατανάλωση γύρω στις 17 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, το κόστος ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο φόρτισης. Στην περίπτωση της οικιακής φόρτισης, όπου η τιμή της κιλοβατώρας κυμαίνεται κοντά στα 0,20 ευρώ, ο οδηγός θα χρειαστεί μόλις 3,40 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Αν, όμως, επιλέξει να φορτίσει σε δημόσιο ταχυφορτιστή, όπου η μέση τιμή φτάνει τα 0,60 ευρώ ανά κιλοβατώρα, το ίδιο ταξίδι θα του κοστίσει περίπου 10,20 ευρώ. Η διαφορά είναι παραπάνω από ουσιώδης και δείχνει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η δυνατότητα οικιακής φόρτισης στην πραγματική οικονομία ενός ηλεκτρικού.

Στον αντίποδα, τα βενζινοκίνητα και τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα εξακολουθούν να βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα, των οποίων η τιμή είναι ευμετάβλητη και επηρεάζεται αρκετά συχνά από διεθνείς παράγοντες, ενώ και εδώ η κατανάλωση ποικίλει σημαντικά ανάλογα το μοντέλο, το χαρακτήρα του, και φυσικά την ηλικία που έχει.

Για τις ανάγκες του άρθρου, διαλέγουμε ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο με μέση κατανάλωση 8 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα. Με τη σημερινή μέση τιμή της βενζίνης στα 1,741 ευρώ το λίτρο, το αυτοκίνητο θα χρειάζεται 13,9 ευρώ για να διανύσει την απόσταση των 100 χλμ..

Αντίστοιχα, ένα diesel όχημα με κατανάλωση 7 λίτρων στα 100 χλμ. και μέση τιμή πετρελαίου στα 1,532 ευρώ, χρειάζεται 10,7 ευρώ. Κάνοντας μια απλή σύγκριση, λοιπόν, το ηλεκτρικό που φορτίζει στο σπίτι είναι περίπου 75% φθηνότερο από ένα βενζινοκίνητο και γύρω στο 68% πιο οικονομικό από ένα diesel.

Η διαφορά αυτή γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν εξετάζεται σε βάθος χρόνου. Ένας μέσος Ευρωπαίος οδηγός διανύει περίπου 12.000 χιλιόμετρα τον χρόνο. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα κοστίζει περίπου 408 ευρώ τον χρόνο σε ηλεκτρική ενέργεια (με οικιακή φόρτιση), ενώ ένα αντίστοιχο diesel θα χρειάζεται περίπου 1.284 ευρώ και ένα βενζινοκίνητο 1.668 ευρώ. Η ετήσια εξοικονόμηση φτάνει δηλαδή τα 1.260 ευρώ έναντι της βενζίνης και περίπου 876 ευρώ σε σχέση με το diesel, αν φορτίζει στο σπίτι.

Σε βάθος πενταετίας, ο ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρικού μπορεί να εξοικονομήσει από 4.300 έως 6.300 ευρώ, ενώ σε μια δεκαετία τα οφέλη ξεπερνούν τα 8.500 έως 12.000 ευρώ. Ακόμη κι αν ληφθεί υπόψη η υψηλότερη αρχική τιμή αγοράς, η διαφορά αντισταθμίζεται πλήρως μέσα στα πρώτα χρόνια χρήσης, ιδίως για όσους έχουν πρόσβαση σε φθηνή φόρτιση στο σπίτι ή στη δουλειά.

