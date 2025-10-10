Ο Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρωθυπουργό - Η πολιτική κρίση «βυθίζει» τη Γαλλία

Προς μείζονα πολιτική κρίση δείχνει να βαδίζει η Γαλλία μετά τα όσα δήλωσαν, εξερχόμενοι από τη συνάντησή τους με τον πρόεδρο Μακρόν, οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αριστεράς. Κατήγγειλαν, σε εξαιρετικά αυστηρούς τόνους, ότι δεν άκουσαν τίποτα νέο από τον Γάλλο πρόεδρο εκτός από το ότι δεν επιθυμεί να ορίσει πρωθυπουργό προερχόμενο από τον χώρο τους. Τούτου δοθέντος οι εκπρόσωποι των αριστερών κομμάτων άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης όποτε και αν αυτή ανακοινωθεί.

Ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος προς το παρόν αρνείται να ανοίξει τα χαρτιά του, αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού περί της 9 το βράδυ ώρα Κύπρου, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Τι βγήκε από τη συνάντηση Μακρόν με πολιτικούς αρχηγούς

Ο Εμανουέλ Μακρόν, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους σχεδόν όλων των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων της χώρας, με εξαίρεση την Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και την εκπρόσωπο από το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Από την πλευρά της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας διευκρινίστηκε ότι ο Γάλλος πρόεδρος προσκάλεσε τους εκπροσώπους των κομμάτων που δεν επιθυμούν την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών.

Οι εκπρόσωποι των οικολόγων δήλωσαν προς τους δημοσιογράφους εξερχόμενοι από τη συνάντηση, ότι δεν έλαβαν καμία συγκεκριμένη απάντηση από τον πρόεδρο Μακρόν αναφορικά με τα ερωτήματα που του έθεσαν και το μόνο για το οποίο αισθάνονται βέβαιοι είναι ότι ο νέος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από τον χώρο της αριστεράς.

Στην περίπτωση αυτή άφησαν να εννοηθεί ότι το κόμμα τους θα υποστηρίξει πρόταση μομφής κατά του νέου πρωθυπουργού.

Επίσης, ο εκπρόσωπος των ανεξάρτητων κομμάτων δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού εντός των προσεχών ωρών.

«Ο Μακρόν δεν σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο»

Ο ηγέτης της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT Λοράν Πανιφού δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων ωρών, μετά τη συνάντηση που είχε στο Ελιζέ με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων.

Ο Πανιφού αποκόμισε την εντύπωση ότι «ο Μακρόν δεν σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο». Όπως είπε στους δημοσιογράφους, το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η Μαρίν Τοντελιέ, των Οικολόγων, είπε ότι «φεύγουμε από τη συνάντηση με την εντύπωση ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από το στρατόπεδό μας», δηλαδή την Αριστερά.

Σύμφωνα με την Τοντελιέ, ο Μακρόν είπε στους ηγέτες των κομμάτων ότι είναι έτοιμος να καθυστερήσει περαιτέρω, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά «αυτό δεν είναι αρκετό».

Ο Φαμπιάν Ρουσέ, του Κομμουνιστικού κόμματος, είπε ότι ο Μακρόν αναμένεται να κάνει δηλώσεις εντός των επόμενων ωρών.

Υπερ πρότασης μομφής κατά της νέας κυβέρνσης η Αριστερά

Ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος προς το παρόν αρνείται να ανοίξει τα χαρτιά του, αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού περί της 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Σοσιαλιστές: Ανοικτό το ενδεχόμενο καταψήφισης της επόμενης κυβέρνησης

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «δεν είναι έτοιμος» να επιλέξει νέο πρωθυπουργό από την Αριστερά και ο ίδιος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το κόμμα του δεν θα καταψηφίσει την επόμενη κυβέρνηση.

Άλλη μια πτώση της κυβέρνησης θα αύξαινε την πιθανότητα να προκηρύξει ο Μακρόν πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ένα σενάριο που πιστεύεται ότι θα ωφελούσε κατά κύριο λόγο την ακροδεξιά.

«Δεν ζητάμε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, αλλά δεν φοβόμαστε» είπε ο Φορ στους δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τη συνάντηση του προέδρου με τους ηγέτες των κομμάτων.

Σύμφωνα με τον Φορ, ο Μακρόν δεν έδωσε απαντήσεις στις ανησυχίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με την οποία θα αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, από 62 που είναι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ / cnn.gr