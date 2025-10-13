Κομισιόν: Δεν έχει αλλάξει το πλαίσιο για άρση πρότασης κυρώσεων κατά Ισραήλ

Δεν έχει αλλάξει ακόμη το πλαίσιο για να αρθεί η πρόταση κυρώσεων κατά των Ισραηλινών Υπουργών και βίαιων εποίκων, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά στόματος της εκπροσώπου Πάουλα Πίνχο.

Η Επιτροπή ερωτήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας εάν εξετάζει την αλλαγή ή άρση του πακέτου κυρώσεων κατά των Ισραηλινών Υπουργών και ακραίων βίαιων εποίκων μετά την επίτευξη συμφωνίας για ειρήνη και κατάπαυση του πυρός.

«Προφανώς, αυτού του είδους οι προτάσεις κατατίθενται σε ένα δεδομένο πλαίσιο και εάν αυτό το πλαίσιο αλλάξει, αυτό θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στην αλλαγή της πρότασης», ανέφερε η Πίνχο. «Ωστόσο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», πρόσθεσε. Η εκπρόσωπος εξήγησε επίσης ότι η πρόταση κατατέθηκε και στο πλαίσιο επίτευξης της κατάπαυσης του πυρός.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή, διά του εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικών, Ανουάρ ελ Ανούνι, χαιρέτισε τη Συμφωνία για την ειρήνη και την κατάπαυση του πυρός, ενώ επανέλαβε το ρόλο της ΕΕ για την μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ερωτώμενος εάν η Επιτροπή θα λάβει υπόψιν το ότι το 10% του πληθυσμού στη Γάζα έχει είτε εξοντωθεί είτε τραυματιστείστην συντριπτική τους πλειονότητα άμαχος πληθυσμός και παιδιά, το ένταλμα σύλληψης ενάντια στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμέν Νετανιάχου που εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο, και την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής εκτίμησε ότι «δεν πρέπει να προκαταβάλουμε τις συζητήσεις» και παρέπεμψε στις συζητήσεις στο ερχόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

«Θα θέλαμε να δούμε την ΕΕ να έχει σημαίνοντα ρόλο στη διαδικασία και περισσότερο καθαρά βήματα για την Παλαιστινιακή Αρχή, και έναν πολιτικό ορίζοντα για ένα Παλαιστινιακό Κράτος και μια λύση δύο κρατών», πρόσθεσε σχετικά, ενώ υπενθύμισε ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στην Παλαιστίνη με €500 εκατ. ενώ η μακροχρόνια χρηματοδότηση προς την Παλαιστινιακή Αρχή φτάνει το €1,6 δισ.

Ως προς το εάν η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε και απέρριψε την πρόσκληση συμμετοχής στη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ, η Πίνχο απάντησε ότι η Ένωση εκπροσωπείται διά του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χωρίς να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Ένωση θα ζητήσει αποζημιώσεις από το Ισραήλ για την ανακατασκευή της Γάζας και μετά την καταστροφή σχεδόν όλων των υποδομών, όπως έχει αντίστοιχα ζητηθεί από τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Πίνχο βρήκε την ερώτηση ενδιαφέρουσα, αλλά δήλωσε ότι δεν έχει απάντηση σε αυτή τη φάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ