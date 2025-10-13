Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Η Κύπρος παρουσίασε 6 πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, την ανοικοδόμηση και την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε τη συμβολή της Κύπρου στη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για την εκεχειρία στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, παρουσίασε την πρωτοβουλία της Κύπρου που αφορά "την ασφάλεια, την ανοικοδόμηση της Γάζας και τον ανθρωπιστικό τομέα".

Όπως δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, "λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλα τα γειτονικά κράτη" και το γεγονός ότι η χώρα είναι "κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή αλλά και με την επερχόμενη Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας", η πρωτοβουλία περιλαμβάνει "έξι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε τρεις τομείς, στη βάση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου". Πρόσθεσε ότι η πρόταση "βρίσκεται σε εξέλιξη, θα διαμορφωθεί, με μοναδικό στόχο να πράξουμε ό,τι μπορούμε ό,τι αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας".

Ο Πρόεδρος επεσήμανε επίσης πως κατά τις επαφές του, ενημέρωσε τόσο την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και άλλους ηγέτες, τονίζοντας ότι η "συνεισφορά της Επιτροπής είναι καθοριστικής σημασίας" για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Tags

ΓΑΖΑΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα