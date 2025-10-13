Η Κύπρος παρουσίασε 6 πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, την ανοικοδόμηση και την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, παρουσίασε την πρωτοβουλία της Κύπρου που αφορά "την ασφάλεια, την ανοικοδόμηση της Γάζας και τον ανθρωπιστικό τομέα".

Όπως δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, "λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλα τα γειτονικά κράτη" και το γεγονός ότι η χώρα είναι "κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή αλλά και με την επερχόμενη Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας", η πρωτοβουλία περιλαμβάνει "έξι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε τρεις τομείς, στη βάση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου". Πρόσθεσε ότι η πρόταση "βρίσκεται σε εξέλιξη, θα διαμορφωθεί, με μοναδικό στόχο να πράξουμε ό,τι μπορούμε ό,τι αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας".

Ο Πρόεδρος επεσήμανε επίσης πως κατά τις επαφές του, ενημέρωσε τόσο την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και άλλους ηγέτες, τονίζοντας ότι η "συνεισφορά της Επιτροπής είναι καθοριστικής σημασίας" για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας.