Η Χαμάς χαιρέτισε αποφυλάκιση Παλαιστίνιων, παρέδωσε λείψανα άλλων 2 ομήρων

«Η απελευθέρωση των κρατουμένων αποτελεί εθνικό επίτευγμα και σημαντικό ορόσημο στον αγώνα μας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισλαμιστικό κίνημα.

Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε πως παρέλαβε τα λείψανα δύο ομήρων από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, στην οποία η Χαμάς παρέδωσε πριν από λίγη ώρα άλλες δύο σορούς.

Η Χαμάς χαιρέτισε απόψε την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων. «Η απελευθέρωση των κρατουμένων αποτελεί εθνικό επίτευγμα και σημαντικό ορόσημο στον αγώνα μας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισλαμιστικό κίνημα.

Οι 1.968 κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία προέβλεπε ανταλλαγή των ομήρων που παρέμεναν στη Λωρίδα της Γάζας με 250 ισοβίτες και περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που είχαν συλληφθεί μετά την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΙΣΡΑΗΛΧΑΜΑΣΓΑΖΑΟΜΗΡΟΙ

