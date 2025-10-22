Μνημείο για τα θύματα της τουρκικής εισβολής του 1974 θα ανεγερθεί στην Ευρωβουλή

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η τροπολογία που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ (ΕΛΚ), Μιχάλης Χατζηπαντέλα ώστε το Κοινοβούλιο να μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση και τη δημιουργία ενός μνημείου αφιερωμένου στα θύματα και τους αγνοουμένους της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.

Η τροπολογία ζητά από το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους προκειμένου το μνημείο να ανεγερθεί εντός των εγκαταστάσεών του.

Η τροπολογία κατατέθηκε στην σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το έτος 2026. Μέσω της τροπολογίας που κατέθεσε ο κ. Χατζηπαντέλα, ως σκιώδης εισηγητής για τον Προϋπολογισμό του 2026, κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει την κατανομή πόρων για τη χρηματοδότηση του μνημείου για τα θύματα και τους αγνοουμένους της τουρκικής εισβολής.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χατζηπαντέλα ανέδειξε ότι «η Ευρώπη οφείλει να θυμάται και να στέκεται δίπλα στα θύματα της τουρκικής εισβολής. Το μνημείο στο ΕΚ θα είναι σύμβολο μνήμης, ευαισθητοποίησης και ιστορικής αλήθειας για όλους τους Ευρωπαίους». «Ένα τέτοιο μνημείο στην καρδιά της Ευρώπης θα έχει ισχυρό συμβολισμό, υπενθυμίζοντας σε κάθε Ευρωπαίο επισκέπτη και μέλος του ΕΚ την τραγωδία της Κύπρου, που παραμένει ανοικτή πληγή για την Ευρώπη», ανέφερε.

Ο κ. Χατζηπαντέλα ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που υπερψήφισαν τη σχετική τροπολογία και ιδιαίτερα τους Κύπριους και Ελλαδίτες ευρωβουλευτές που στήριξαν την πρωτοβουλία του.