Έντεκα συλλήψεις σε επιχείρηση κατά παράνομης εργοδότησης, απασχόλησης και αδήλωτης εργασίες

Στη Λάρνακα έντεκα πρόσωπα συνελήφθησαν αφού εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα σε οικοδομή, ενώ λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικά με τη νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία και επέδωσαν στους δύο εργοδότες των αλλοδαπών ειδοποιήσεις πληρωμής διοικητικού προστίμου, συνολικού ύψους 42.500 ευρώ.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «η Δύναμη και η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έδωσαν σήμερα συνέχεια στις δράσεις για πάταξη των αδικημάτων της παράνομης εργοδότησης, της παράνομης απασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας, με νέα συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων, που διενεργήθηκε στη Λάρνακα».

Η επιχείρηση ελέγχων «διενεργήθηκε σήμερα το πρωί σε υπό ανέγερση πολυκατοικία στην επαρχία Λάρνακας. Συνελήφθησαν έντεκα πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, που εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα στην οικοδομή, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή».

Προστίθεται ότι «εναντίον των έντεκα συλληφθέντων διερευνάται υπόθεση παράνομης απασχόλησης, ενώ οι δύο εργοδότες τους κλήθηκαν να παρουσιαστούν στο Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας».

Σημειώνεται ότι «στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας), μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, διαπίστωσαν επίσης παραβάσεις σχετικά με την Νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία, για τις οποίες επέδωσαν ειδοποιήσεις πληρωμής διοικητικού προστίμου, συνολικού ύψους €42.500».

Πηγή: ΚΥΠΕ