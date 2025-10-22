Γρηγοριάδης για νίκη Ερχιουρμάν: Η θέση της Τουρκίας περί δύο κράτων δεν αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο (ηχητικό)

Στο ερώτημα αν η ευρεία νίκη του Τουφάν Ερχιουμάν στα κατεχόμενα δημιουργεί νέες προοπτικές για την επίλυση του Κυπριακού, η απάντηση που δίνει ο αναπληρωτής καθηγητής και κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ της Άγκυρας και επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής), Γιάννης Γρηγοριάδης, είναι καταφατική.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, μιλώντας στην εκπομπή "Δεύτερη Ματιά" του Πολίτη 107,6 & 97,6 για να φτάσουμε στην επανέναρξη των συνομιλιών με την Τουρκία να εγκαταλείπει τη θέση της για μια λύση δύο κρατών στην Κύπρο, η ελληνοκυπριακή πλευρά καλείται να δείξει έμπρακτα, μέσω της υλοποίησης μέτρων υπέρ των τουρκοκυπρίων, ότι επιθυμεί να εμπλακεί σε συνομιλίες.

"Το ότι εξελέγει ένας ηγέτης, ο οποίος έχει διατυπώσει τη διάθεση να διαπραγματευτεί στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του πλαίσίου της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας", τονίζει ο κ. Γρηγοριάδης. Ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας εκτιμά ότι η θέση περί δύο κράτων δεν αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο.

"Και στο παρελθόν", εξηγεί, "η Τουρκία εκεί υπανωχωρήσει από τη θέση της αυτή και συνήθως η υποστήριξη της θέσης των δύο κρατών αναφέρεται και στην άποψη της Τουρκίας ότι ούτε οι ελληνοκύπριοι εννοούν σοβαρά τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Οπότε αν υπάρξει μια σαφής ένδειξη από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι εννοεί την επανέναρξη των διπραγματεύσεων σε αυτό το πλαίσιο, η θέση της Τουρκίας θα είναι πάρα πολύ δυσκολότερη. Δηλαδή το βάρος της Τουρκίας, αν αυτή είναι το μόνο εμπόδιο στην επανέναξη των συνομιλών, θα είναι πολύ μεγαλύτερο".

Πρόσθετα ο κ. Γρηγοριάδης σημειώνει ότι η υποστήριξη της Τουρκίας στον Ερσίν Τατάρ, η οποία ήταν σαφής αλλά δεν ήταν όσο έντονη είχε υπάρξει πριν από πέντε χρόνια θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως και μία διάθεση της Τουρκίας να ανοίξει πάλι τη διαπραγμάτευση, εφόσον οι τουρκοκύπριοι εξέλεγαν ένα ηγέτη που προτιμά μια διαπράγματευση στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Γρηγοριάδη η λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ακόμη και μονομερείς ενέργειες για τους τουρκοκύπριους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα έφερνε σε δύσκολη θέση την Τουρκία.

"Υπάρχει ένα περιθώριο πρωτοβουλιών και ελιγμών σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία μπορούν να δείξουν την καλή πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς αυτό να θεωρηθεί αυτομάτως ως υποχώρηση από τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο κυπριακό επί της ούσιας. Κάτι τέτοιο θα ενίσχυε προφίλ της κυπριακής κυβέρνησης υπέρ της διαπραγμάτευσης και στη διεθνή κοινότητα", τονίζει

Σχήμα 5Χ5 και τ/κ

Ερωτηθείς για την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για ένα σχήμα “5x5” στην Ανατολική Μεσόγειο και πως θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η απαίτηση της Τουρκίας για εκπροσώπηση των τουρκοκυπρίων ο κ. Γρηγοριάδης εκτιμά ότι θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν μέσω μιας τεχνητής διζωνικής επιτροπής, που θα συμμετείχε στις συζητήσεις, χωρίς αυτή η συμμετοχή να νομιμοποιεί την κατεχόμενη περιοχή και χωρίς να πλήττει την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

"Αν εννοούμε σοβαρά μια τέτοια πρωτοβουλία, της συμμετοχής όλων των κρατών, θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση της συμμετοχής της Κύπρου και των τουρκοκυπρίων. Αλλιώς προφανώς αυτό δεν πρόκειται να προχωρήσει διότι η Τουρκία δεν θα συνηγορήσει σε κάτι το οποίο λειτουργεί ως ντεφάκτο αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ας πούμε εγκατάλειψης των τουρκοκυπρίων".