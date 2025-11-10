Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Χατζηπαντέλα, Φουρλάς, Γεωργίου και Μαυρίδης για Έρχιουρμαν: «Ελπίδα σε μικρό καλάθι»

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Header Image

Τέσσερις Κύπριοι ευρωβουλευτές, σε συνέντευξή τους στον «Π», καταθέτουν την άποψη ότι υπάρχουν εργαλεία, και δη ευρωπαϊκά, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για να δώσουν λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα, την έλλειψη επαγγελματικής προοπτικής αλλά και την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά στην Κύπρο.

Την πρόσφατη πολιτική εξέλιξη στα κατεχόμενα με την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων αλλά και τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού αναλύουν στον «Π» οι Κύπριοι ευρωβουλευτές: Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Λουκάς Φουρλάς, Γεώργιος Γεωργίου και Κώστας Μαυρίδης. Σχολιάζουν παράλληλα τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού με την εμφάνιση νέων κομμάτων και την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η νέα γενιά σε θέματα στέγασης και οικονομικής ασφάλειας. Έρχιουρμαν και Κυπριακό Συμμερίζεστε την αισιοδοξία που προέκυψε μετά την επικράτηση Έρχιουρμαν; Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το Κυπριακό; Μ. Χατζηπαντέλα: «Άνοιξε μια χαραμάδα ελπίδας για επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης. Κανένας, βεβαίως, δεν μπορεί να παραγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας. Ωστόσο, αυτό που εμείς κρα...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα