Χατζηπαντέλα, Φουρλάς, Γεωργίου και Μαυρίδης για Έρχιουρμαν: «Ελπίδα σε μικρό καλάθι»

Την πρόσφατη πολιτική εξέλιξη στα κατεχόμενα με την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων αλλά και τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού αναλύουν στον «Π» οι Κύπριοι ευρωβουλευτές: Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Λουκάς Φουρλάς, Γεώργιος Γεωργίου και Κώστας Μαυρίδης. Σχολιάζουν παράλληλα τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού με την εμφάνιση νέων κομμάτων και την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η νέα γενιά σε θέματα στέγασης και οικονομικής ασφάλειας. Έρχιουρμαν και Κυπριακό Συμμερίζεστε την αισιοδοξία που προέκυψε μετά την επικράτηση Έρχιουρμαν; Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το Κυπριακό; Μ. Χατζηπαντέλα: «Άνοιξε μια χαραμάδα ελπίδας για επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης. Κανένας, βεβαίως, δεν μπορεί να παραγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας. Ωστόσο, αυτό που εμείς κρα...

