Υπεγράφη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Γαλλίας - Κύπρου

Σε νέα φάση εισέρχονται οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας, μετά την υπογραφή Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία επισφραγίστηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμάνουελ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ιστορική χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στην υπογραφή στο Παρίσι της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας.

Σε δηλώσεις του στο Μέγαρο των Ηλυσίων μετά την συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Γαλλία είναι ένας στρατηγικός εταίρος της Κύπρου και ότι με την υπογραφή της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ενδυναμώνονται ακόμη περισσότερο οι σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας χαρακτήρισε σημαντική την Συμφωνία, ενώ ευχαρίστησε την Κύπρο για την συνεισφορά της τον περασμένο Ιούνιο με την απομάκρυνση Γάλλων πολιτών από την περιοχή.

Ο κ. Μακρόν εξέφρασε ακόμα την στήριξη της Γαλλίας στην λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, ενώ αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είπε ότι η Λευκωσία μπορεί να βασίζεται στην στήριξη της Γαλλίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Γάλλο Πρόεδρο για την στήριξη της χώρας του στο Κυπριακό και είπε ότι συζήτησαν τον ρόλο της Γαλλίας ως η μόνη χώρα της ΕΕ που είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μίλησε και για την στήριξη της Γαλλίας προς την Κύπρο για το θέμα της ένταξης στην Ζώνη Σένγκεν το 2026.

Στην ατζέντα ήταν μεταξύ άλλων και περιφερειακά θέματα, καθώς και η Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας, καθώς και κρίσιμα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, με επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνοχής, της στρατηγικής αυτονομίας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε, ωστόσο, η υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία φιλοδοξεί να μετατρέψει τη διμερή συνεργασία από πολιτική σύμπλευση σε δομημένη, μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση. Η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, στην οικονομία και τις επενδύσεις, στην καινοτομία, την εκπαίδευση και την πολιτιστική συνεργασία, καθώς και πιο στενό συντονισμό σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.

