Ψηφίστηκαν προστατευτικές ρήτρες για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur στην Ευρωβουλή

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα με ψήφους 431 υπέρ, 161 κατά και 70 αποχές τις προστατευτικές ρήτρες που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του νοτιοαμερικανικού μπλοκ Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη).

Η ψήφος ανοίγει τον δρόμο για τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, οι οποίες ξεκινούν ήδη από σήμερα το απόγευμα, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, στις 19 Δεκεμβρίου, ώστε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να παρέχουν εγκαίρως την εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ώστε να υπογράψει τη Συμφωνία ΕΕ - Mercosur, εκ μέρους της Ένωσης.

Τα μέτρα που ψηφίστηκαν και είχε καταθέσει η Κομισιόν μετά την καταψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αναφοράς στη Συμφωνία σε Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2025 σχετικά με την πολιτική στρατηγική της ΕΕ για τη Λατινική Αμερική, αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Αυτά τα κράτη μέλη είχαν εκφράσει διαχρονικά έντονες αντιδράσεις για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης των ευρωπαϊκών αγροτικών αγορών από την εισροή φθηνότερων προϊόντων που θα φέρει η κύρωση της Συμφωνίας.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε χαμηλότερα όρια ενεργοποίησης των προστατευτικών μέτρων, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή θα πρέπει να ερευνά τις εισαγωγές βοείου και πουλερικών από το Mercosur όταν οι ποσότητες αυξάνονται πάνω από 5% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τριών προηγούμενων ετών (από 10% που προέβλεπε η αρχική πρόταση).

Επιπλέον τα προϊόντα θα θεωρούνται «προβληματικά» αν οι τιμές τους είναι τουλάχιστον 5% χαμηλότερες από τα ευρωπαϊκά, σε σχέση με 10% προηγουμένως. Προστέθηκε επίσης η υποχρέωση αμοιβαιότητας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες του Mercosur θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής για να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Ωστόσο, η ταχύτητα των διαπραγματεύσεων παραμένει το ζητούμενο καθώς το προσεχές Σαββατοκύριακο πρέπει η ΕΕ να έχει απόφαση για την υπογραφή ή μη της Συμφωνίας, πράγμα που προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ των θεσμών, άρα και πολιτική βούληση.

Το Συμβούλιο της ΕΕ έχει ήδη υιοθετήσει την αρχική πρόταση της Επιτροπής, κάτι που δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταθέσει τόσο στην Επιτροπή Εμπορίου INTA, όσο και στην Ολομέλεια στη συνέχεια, πρόνοιες οποίες πρέπει να τύχουν νέας επικύρωσης από τα κράτη μέλη των 27, με το αποτέλεσμα να είναι αμφίβολο ιδίως σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια.

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες, όπου τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τελική απόφαση και για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2026- 2027.

