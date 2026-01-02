FT: Οι «αόρατες» αποδοχές της Λαγκάρντ - 50% πάνω από τον δηλωμένο μισθό

Οι συνολικές αποδοχές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είναι πάνω από 50% υψηλότερες από τον μισθό που έχει επισήμως γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Η επικεφαλής της νομισματικής αρχής της Ευρώπης έλαβε συνολικές αποδοχές περίπου 726.000 ευρώ το 2024, σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times, ποσό αυξημένο κατά περίπου 56% σε σχέση με τον «βασικό» μισθό των 466.000 ευρώ που γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ετήσια έκθεσή της.

Αυτό σημαίνει ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αμείβεται σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερο από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου ο μισθός καθορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ και σήμερα έχει ανώτατο όριο τα 203.000 δολάρια (172.720 ευρώ).

Παρότι οι συνολικές αποδοχές της Λαγκάρντ είναι συγκρατημένες σε σύγκριση με τους διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών, η ανάλυση αναδεικνύει τον περιορισμένο βαθμό διαφάνειας στην ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τις αμοιβές.

Η κεντρική τράπεζα δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ, οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν «πλήρη και αξιόπιστη εικόνα των αποδοχών» κάθε μέλους της διοίκησής τους.

Ο Φάμπιο ντε Μάσι, ευρωβουλευτής και πρόεδρος του γερμανικού αριστερού κόμματος BSW, χαρακτήρισε «σκανδαλώδες» το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ, «παρέχει στο κοινό πιο αναλυτικές πληροφορίες για τις αποδοχές του από ό,τι η κυρία Λαγκάρντ». Ο Ζέβινγκ κέρδισε 9,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Όπως σημειώνουν οι FT, μόνο ο βασικός μισθός της Κριστίν Λαγκάρντ αρκεί για να την καταστήσει την ακριβοπληρωμένη αξιωματούχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ετήσιος βασικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι κατά 21% χαμηλότερος.

Πέραν του βασικού της μισθού, η Κριστίν Λαγκάρντ λαμβάνει εκτιμώμενες παροχές σε είδος ύψους περίπου 135.000 ευρώ για στέγαση και άλλες δαπάνες, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times. Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν αποκαλύπτει τις παροχές σε είδος των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Η Λαγκάρντ εισπράττει επίσης εκτιμώμενες αποδοχές περίπου 125.000 ευρώ για τη συμμετοχή της ως ένα από τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, γνωστής ως «η τράπεζα των κεντρικών τραπεζών». Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν κάνει αναφορά στις αποδοχές της Λαγκάρντ από την BIS. Η ίδια η BIS δημοσιοποιεί μόνο το συνολικό ποσό αμοιβών για όλα τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δεν αμείφθηκε για τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της BIS, καθώς, όπως ανέφερε η Fed στους Financial Times, η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει σε αξιωματούχους των ΗΠΑ να λαμβάνουν αποδοχές από μη αμερικανικούς οργανισμούς.

Λόγω έλλειψης αναλυτικών και ενοποιημένων στοιχείων, οι υπολογισμοί των Financial Times βασίζονται στις ετήσιες εκθέσεις της ΕKT και της Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, καθώς και σε τεχνικό έγγραφο που περιγράφει αναλυτικά τους «όρους και τις προϋποθέσεις» των αποδοχών των ανώτατων αξιωματούχων της ΕΚΤ. Η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει τις εισφορές της ΕΚΤ στη σύνταξη της Κριστίν Λαγκάρντ, ούτε το κόστος του προγράμματος υγείας και των ασφαλιστικών της καλύψεων, λόγω έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων.

