Στρώθηκε κόκκινο χαλί για τους προσκεκλημένους - Φωτογραφίες από τον χώρο της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι προετοιμασίες γύρω από το κτήριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο κέντρο της Λευκωσίας, ενόψει της αποψινής τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης. Παράλληλα, με αφορμή την τελετή έναρξης, ομάδα Ουκρανών πολιτών πραγματοποίησε το πρωί συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας.

Στον περιβάλλοντα χώρο του ΘΟΚ τοποθετούνται φυτά και διαμορφώνεται το σκηνικό της εκδήλωσης, ενώ στήνεται και το κόκκινο χαλί που θα υποδεχθεί τους επισήμους. Παράλληλα, λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με την παρουσία συνεργείων και αρμόδιων υπηρεσιών.

Λίγο πριν από τις 18:00 και μέχρι τις 18:30, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα υποδέχεται αρχηγούς κρατών, εκπροσώπους κυβερνήσεων και επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών έξω από το κτήριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στη Λευκωσία

Λόγω της τελετής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 7 Ιανουαρίου, στις 18:30, τίθενται σε εφαρμογή από το απόγευμα τροχαίες διευθετήσεις και απαγορεύσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Θα απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην οδό Δημοσθένη Σεβέρη, στην οδό Γρ. Αυξεντίου, στην οδό Μιχαήλ Καραολή, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, στην οδό Κωστή Παλαμά, στη οδό Ομήρου, στη οδό Αναστάσιου Λεβέντη, στην οδό Ευαγόρου, στην οδό Διαγόρου και στην οδό Βασιλέως Παύλου.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Λευκωσίας καθ΄ όλην την διάρκεια της ημέρας, δεν θα επιτρέψει την στάθμευση ιδιωτικών οχημάτων, στους δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης του παλαιού σταδίου Γ.Σ.Π.

Τονίζεται ότι από η ώρα 14:30 θα γίνονται αποκοπές δρόμων, γύρω από την περιοχή του ΘΟΚ και η προσβασιμότητα θα είναι πλήρως ελεγχόμενη.

Τέλος, να σημειωθεί ότι με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κ.Δ.Π. 03/2026), απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» στην ευρύτερη περιοχή του Θ.Ο.Κ. αλλά και του Συνεδριακού Κέντρου. Διευκρινίζεται ότι, η περίοδος της απαγόρευσης ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας.

Παράλληλα, με αφορμή την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, ομάδα Ουκρανών πολιτών πραγματοποίησε το πρωί συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας.

Οι συγκεντρωθέντες φώναξαν συνθήματα υπέρ της ενίσχυσης της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.