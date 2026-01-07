Υψηλοί προσκεκλημένοι και αρχηγοί κρατών στη Λευκωσία - Το πλούσιο πρόγραμμα της σημερινής τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ηγετών και εκπροσώπων Κυβερνήσεων καθώς και εκπρόσωπων άλλων οργανισμών πραγματοποιείται το απόγευμα της Τετάρτης η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Σε δηλώσεις του χθες στην Πάφο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην επίσημη τελετή έναρξης, κάνοντας λόγο για «μια στιγμή υπερηφάνειας» για την Κύπρο. Σε σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας είπε ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι «ως Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Εκτός από τους Προέδρους της Κομισιόν και του Συμβουλίου θα παραστούν στη σημερινή τελετή ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Tony Murphy, o Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu, ο Πρόεδρος του Ιράκ Abdul Latif Rashid, ο Πρόεδρος του Λιβάνου General Joseph Aoun, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, Ahmed Aboul Gheit και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου, Jasem Mohamed AlBudaiwi.

Σε επίπεδο Υπουργών θα εκπροσωπηθούν τα κράτη της περιοχής Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η τελετή θα περιλαμβάνει στο πρώτο της μέρος ομιλίες και στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί μια πολυεπίπεδη καλλιτεχνική παράσταση, σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιλβέστρου. Η παράσταση αναπτύσσεται σε τρεις πράξεις με τίτλο «ΜΝΗΜΗ – ΠΑΡΟΝ – META» και θα συνδυάζει μουσική, χορό, θέατρο, εικόνα, ποίηση και ψηφιακές τεχνολογίες.

Θα αφηγείται την ιστορία της Κύπρου ανά τους αιώνες, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό της ως ένα αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η τελετή θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ1, το ΡΙΚ HD και τον EBS.

Μετά την ολοκλήρωση της Τελετής, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, θα παραθέσει επίσημο δείπνο στους επικεφαλής των 14 επίσημων αντιπροσωπειών, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

Κοινές συναντήσεις και άλλες επαφές

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Εξάλλου ο ΠτΔ αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αντικείμενο τον συντονισμό των εργασιών επί των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων του εξαμήνου, στο πλαίσιο του ρόλου της Προεδρίας του Συμβουλίου για διασφάλιση της συνοχής της Ένωσης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει καταλυτική, με έμφαση στις προσπάθειες για ειρήνη, στη διατήρηση της διεθνούς νομιμότητας και στην προστασία των θεμελιωδών αρχών που συγκροτούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί επίσης με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, με επίκεντρο τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση των διαύλων συνεργασίας ΕΕ και Νότιας Γειτονίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί επίσης τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου

Το πρόγραμμα συναντήσεων

Στο επίκεντρο βρίσκεται η παρουσία του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση στις 10:30 το πρωί. Αργότερα, στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί τετραμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ουκρανού Προέδρου.

Στις 16:15 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί εκ νέου με τον Αντόνιο Κόστα, ενώ λίγο πριν από τις 17:00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν. Νωρίτερα εντός της ημέρας, θα δεχθεί και τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου.

Λίγο πριν από τις 18:00 και μέχρι τις 18:30, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υποδέχεται αρχηγούς κρατών, εκπροσώπους κυβερνήσεων και επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών έξω από το κτήριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθεί πλήρως στη θεσμική της υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας και την περαιτέρω ώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σημειώνοντας ότι η ανάγκη αυτή αναδεικνύεται και από τις διεθνείς εξελίξεις.

Με πληροφορίες από ΡΙΚ και ΚΥΠΕ