Έφτασε στην Κύπρο ο Ζελένσκι - Διαμαρτυρία Ουκρανών στην Πλατεία Ελευθερίας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφίχθη λίγο πριν τις 11:20 π.μ. στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται την Κύπρο με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Ζελένσκι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «φαίνεται ότι έχουμε πολλές θετικές εξελίξεις και προσβλέπω στην ενημέρωση σας για τις τελευταίες εξελίξεις και τι μπορούμε να κάνουμε ως Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για να στηρίξουμε τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της διεθνούς κοινότητας για συμφωνία ειρήνευσης».

Από πλευράς του ο Πρόεδρος Ζελένσκι, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την πεποίθηση ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία θα γίνουν πολλά θετικά βήματα μπροστά, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες για τη στήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια που δέχεται η χώρα του.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι είχε μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, λίγες εβδομάδες μετά τη δική του επίσκεψη στο Κίεβο. Τόνισε ότι η Κύπρος επιβεβαιώνει εκ νέου τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη στήριξή της προς την Ουκρανία, όσον αφορά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Υπογράμμισε επίσης πως η Κύπρος, ως χώρα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, αντιλαμβάνεται σε βάθος τη σημασία των διακυβευμάτων. Η Ουκρανία, όπως ανέφερε, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνέχιση της πολύπλευρης στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα.

Τέλος, επανέλαβε ότι η Κύπρος στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας, στηρίζοντας μια δίκαιη και βιώσιμη ειρηνευτική λύση, πλήρως εναρμονισμένη με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Παράλληλα, με αφορμή την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, ομάδα Ουκρανών πολιτών πραγματοποίησε το πρωί συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας.

Οι συγκεντρωθέντες φώναξαν συνθήματα υπέρ της ενίσχυσης της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.