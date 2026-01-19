Με επίκεντρο την συνοχή της ΕΕ, αναμένεται να απευθυνθεί στους ευρωβουλευτές ο Χριστοδουλίδης

Για την προϋπόθεση ισχύος και συνοχής εκ των έσω αναμένεται να μιλήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στους Ευρωβουλευτές την Τρίτη καθώς και να αναδείξει τη στενή συνεργασία που θα έχει η Κυπριακή Προεδρία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ουσιαστική προϋπόθεση για την προώθηση σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών φακέλων, αναφέρουν αρμόδιες πηγές..

Η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδης, σημειώνουν, «θα κινηθεί στη βάση της ευρωπαϊκής ευθύνης που αναλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ένωσης και ως η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που εξακολουθεί να τελεί υπό παράνομη κατοχή, με έμφαση σε μια Ευρώπη που ενισχύει τη στρατηγική της αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων».

Κεντρικός προσανατολισμός της παρέμβασης, προσθέτουν, «θα είναι ότι μια πραγματικά αυτόνομη Ευρώπη προϋποθέτει ισχύ και συνοχή εκ των έσω, ικανότητα προστασίας των πολιτών, των συνόρων και των συμφερόντων της, και ταυτόχρονα εξωστρέφεια, συμμαχίες και συνεργασίες από θέση αξιοπιστίας, με πυξίδα τις αρχές, το διεθνές δίκαιο, τον διάλογο και τη διπλωματία».

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, «θα υπογραμμιστεί ότι η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών αποτελούν προϋπόθεση για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνοχή της Ένωσης, στο ίδιο πνεύμα με τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ως έκφραση ευρωπαϊκής αξιοπιστίας και συλλογικής ευθύνης απέναντι στην ειρήνη και τη διεθνή νομιμότητα».

Σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να παρουσιάσει πέντε αλληλένδετους πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας, αναφέρουν, αφορά την αυτονομία μέσα από την ασφάλεια, την άμυνα και την ετοιμότητα, με έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και της αμυντικής ετοιμότητας, στην ταχεία εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και του οδικού χάρτη για αμυντική ετοιμότητα έως το 2030, καθώς και στην προώθηση βασικών αμυντικών πρωτοβουλιών και εμβληματικών έργων, όπως η στρατηγική της ΕΕ για τη βιομηχανία άμυνας, ο οδικός χάρτης μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής άμυνας, η πρωτοβουλία SAFE και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής βιομηχανίας.

Στον ίδιο πυλώνα, συμπληρώνουν, αναμένεται να αναδειχθεί η σημασία της ενίσχυσης των διατλαντικών σχέσεων καθώς και η θαλάσσια ασφάλεια ως καθοριστική παράμετρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με στόχο την ελευθερία ναυσιπλοΐας και την αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής στρατηγικής της Ένωσης.

Θα τονιστεί επίσης, προσθέτουν, η οικονομική ασφάλεια μέσα από την εφαρμογή της στρατηγικής ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομικής ασφάλειας, όπως και η υδατική ασφάλεια ως στρατηγική πρόκληση για την ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Παράλληλα, αναμένεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να δώσει «ιδιαίτερη βαρύτητα στην εσωτερική θωράκιση των δημοκρατιών απέναντι σε ξένες παρεμβάσεις, παραπληροφόρηση, υβριδικές απειλές και ρητορική μίσους, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας των διωκτικών αρχών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού χώρου».

Θα ενταχθεί ως βασική προτεραιότητα, σημειώνουν, η αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης ως ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας, με στόχο την πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Ο δεύτερος πυλώνας, συνεχίζουν, αφορά την αυτονομία μέσα από την ανταγωνιστικότητα, με καθαρό πολιτικό μήνυμα ότι μόνο μια πιο ανταγωνιστική Ένωση μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο αυτόνομη Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα προβληθούν ως προτεραιότητες η μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί των νομοθετικών προτάσεων απλοποίησης, η ολοκλήρωση και ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αυτονομίας μέσω της εμβάθυνσης των κεφαλαιαγορών, καθώς και η ενίσχυση της ψηφιακής και ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης με έμφαση σε προσιτές και προβλέψιμες τιμές ενέργειας και στην προώθηση του πακέτου δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τρίτος πυλώνας, αφορά «μια Ένωση ανοικτή προς τον κόσμο», αναφέρουν, προσθέτοντας ότι αναμένεται να «τονιστεί ότι η πραγματική αυτονομία προϋποθέτει εξωστρέφεια και στρατηγική παρουσία».

Η διεύρυνση, επισημαίνουν, θα παρουσιαστεί ως το ισχυρότερο γεωπολιτικό εργαλείο της Ένωσης, από την Ουκρανία και τη Μολδαβία έως τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, με στόχο μια αξιόπιστη ατζέντα διεύρυνσης στη βάση της αιρεσιμότητας και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να αναδείξει «το ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με στόχο μια πιο ενεργή, συνεκτική και στρατηγική ευρωπαϊκή παρουσία στην περιοχή και την εμβάθυνση των σχέσεων της Ένωσης με τη Νότια Γειτονία και τον Κόλπο, καθώς και με περιφερειακούς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και ο Αραβικός Σύνδεσμος».

Προσθέτουν πως αναφορά θα γίνει στην επιχειρησιακή εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο και στα εμβληματικά έργα του που θα παρουσιαστούν στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου με τη συμμετοχή και ηγετών από τη Νότια Γειτονία, καθώς και στη συμπληρωματικότητα με έργα όπως ο IMEC, αξιοποιώντας τις μακροχρόνιες σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Μέση Ανατολή, τις χώρες του Κόλπου και την Ινδία.

Στον ίδιο πυλώνα θα ενταχθεί η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας ταχείας ανταπόκρισης σε κρίσεις αξιοποιώντας συνέργειες και την τεχνογνωσία της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου εκκενώσεων και ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και η προώθηση ανοικτής, ισχυρής και βιώσιμης εμπορικής πολιτικής μέσω της επέκτασης του δικτύου εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών με εταίρους όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία με στόχο την ολοκλήρωσή τους, αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές.

Στον τέταρτο πυλώνα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται να αναφερθεί σε μια μια αυτόνομη Ένωση αξιών, για όλους, «με έμφαση ότι η αυτονομία δεν είναι μόνο ζήτημα ισχύος αλλά και κοινωνικής συνοχής, ώστε κανένας πολίτης να μην μένει πίσω».

Προς αυτό αναμένεται να αναδειχθούν ως προτεραιότητες η προσιτή στέγαση μέσα και από την εφαρμογή του σχετικού ευρωπαϊκού σχεδίου με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και των εθνικών αρμοδιοτήτων, η στήριξη παιδιών και νεολαίας με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο και στην προώθηση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης κατά του κυβερνοεκφοβισμού, καθώς και η ενίσχυση μιας πραγματικά αυτόνομης Ένωσης Υγείας μέσω πρόσβασης και διαθεσιμότητας ιατρικών προϊόντων και ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας και της περαιτέρω ολοκλήρωσης των συστημάτων υγείας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται στο πλαίσιο του πέμπτου πυλώνα να μιλήσει για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Κυπριακή Προεδρία «θα εργαστεί για ισχυρό, φιλόδοξο και ισορροπημένο προϋπολογισμό για το μέλλον της Ένωσης, με στόχο την παράδοση, μέσα από διάλογο και συναινέσεις, ώριμου διαπραγματευτικού πλαισίου με ενδεικτικά ποσά έως τον Ιούνιο 2026».

«Ιδιαίτερο θεσμικό σκέλος της παρουσίας του Προέδρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι η αναγνώριση και η ανάδειξη της στενής συνεργασίας που θα έχει η Κυπριακή Προεδρία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ουσιαστική προϋπόθεση για την προώθηση σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών φακέλων», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται ο Πρόεδρος να αναφέρει πως η επιτυχία της Προεδρίας προϋποθέτει λειτουργική, διαφανή και σταθερή θεσμική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σεβόμενη τον ρόλο του ως συννομοθέτη και δημοκρατικού πυλώνα της Ένωσης, με στόχο την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνουν, «εντάσσεται και η διμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επίκεντρο τη στενή συνεργασία των θεσμών κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και την αποτελεσματική προώθηση των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής ατζέντας, καθώς και η ανοικτή κοινοβουλευτική διαδικασία διαλόγου και λογοδοσίας που θα ακολουθήσει την ομιλία με σχόλια και ερωτήσεις από Ευρωβουλευτές.

Οι αρμόδιες πηγές αναφέρονται επίσης στην πολιτιστική διάσταση που θα δοθεί στην παρουσία του Προέδρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα από τα εγκαίνια, από κοινού με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της έκθεσης του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «Μύθοι της Κύπρου», «ως υπενθύμιση ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα θεμελιώνεται τόσο στις κοινές αξίες όσο και στον πολιτισμό των λαών της Ευρώπης, και ότι η Κύπρος προσέρχεται στην Προεδρία της με πλήρη επίγνωση της ευθύνης της να συμβάλει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα με πολιτικό ρεαλισμό, θεσμική συνέπεια και βαθιά ιστορική αυτογνωσία».

ΚΥΠΕ