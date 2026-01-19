Η πολιτεία του Τενεσί γιορτάζει την 19η Ιανουαρίου, Ημέρα Ντόλι Πάρτον

H θρύλος της κάντρι Ντόλι Πάρτον τιμάται στην αμερικανική πολιτεία από την οποία κατάγγεαι με τη δική της ξεχωριστή ημέρα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, υπέγραψε απόφαση με την οποία καθιέρωσε επίσημα την 19η Ιανουαρίου «Ημέρα Ντόλι Πάρτον» προς τιμήν των 80ων γενεθλίων της, λέγοντας ότι η ζωή και η καριέρα της βασίλισσας της κάντρι είναι συνυφασμένες με τη «μουσική, τον πολιτισμό και την πλούσια ιστορία» της πολιτείας.

«Το ταλέντο και η γενναιοδωρία της έχουν αφήσει διαρκή επίδραση στον κόσμο» είπε ο Μπιλ Λι, προσθέτοντας ότι είναι «αυτό που αρμόζει να τιμάμε τα 80α γενέθλιά της γιορτάζοντας την αξιοσημείωτη κληρονομιά και την αφοσίωσή της στο Volunteer State».

ΑΠΕ - ΜΠΕ