Δεν βράζουμε πλέον τα αυγά σε νερό -Η νέα μέθοδος είναι πολύ πιο πρακτική

Το βράσιμο των αυγών, για πολλούς είναι μια εύκολη υπόθεση: Τα αυγά τοποθετούνται σε ένα κατσαρολάκι με νερό και ο καθένας τα αποσύρει ανάλογα με το πόσο ψημένο θέλει τον κρόκο.

Πλέον, φαίνεται ότι αυτή η «τελετουργία» έχει αλλάξει. Το airfryer, που έχει ήδη καθιερωθεί για το ψήσιμο και το τηγάνισμα με λιγότερο λάδι, αποδεικνύεται ιδανικό και για την παρασκευή αυγών.

Αυγό στο airfryer; Κι όμως!

Το airfryer προσφέρει σταθερό αποτέλεσμα, περιορίζει το σπάσιμο και εξαλείφει τον κίνδυνο να μείνει το αυγό ωμό ή να παραψηθεί.

Η μέθοδος είναι απλή, αλλά θέλει λίγη προσοχή, οπότε ακολουθήστε τα βήματα ώστε να πετύχετε το ιδανικό για εσάς αποτέλεσμα.

1. Προθερμάνετε τη συσκευή

Αφήστε το airfryer να προθερμανθεί για 3 έως 5 λεπτά στους 135°C. Ο χρόνος αυτός είναι σημαντικός, ώστε η θερμοκρασία να σταθεροποιηθεί και το ψήσιμο να ξεκινήσει ομοιόμορφα από την πρώτη στιγμή.

2. Προετοιμάστε σωστά τα αυγά

Βγάλτε τα αυγά από το ψυγείο λίγα λεπτά νωρίτερα, για να αποφύγετε το θερμικό σοκ. Τοποθετήστε τα απευθείας στο καλάθι ή στη σχάρα του airfryer, αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους. Η σωστή κυκλοφορία του αέρα εξασφαλίζει τέλεια υφή και αποτρέπει τα μισοψημένα σημεία.

3. Ρυθμίστε τον χρόνο ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε

Ο χρόνος αποτελεί το κλειδί για το ιδανικό αυγό.

Αυγό με ρευστό κρόκο: 9-11 λεπτά

Αυγό με κρεμώδη, μισοψημένο κρόκο: 11-13 λεπτά

Αυγό σφιχτό: 14-15 λεπτά

Να θυμάστε ότι κάθε μοντέλο airfryer μπορεί να έχει μικρές αποκλίσεις στην ισχύ, οπότε καλό είναι να κάνετε μια δοκιμή και να προσαρμόσετε τον χρόνο ανάλογα.

4. Κάντε το θερμικό σοκ

Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος, αφαιρέστε τα αυγά και βυθίστε τα αμέσως σε μπολ με κρύο νερό ή παγάκια. Αυτό το βήμα είναι καθοριστικό: σταματά το ψήσιμο, διατηρεί τον κρόκο στο σωστό σημείο και διευκολύνει το ξεφλούδισμα.

5. Ξεφλουδίστε και σερβίρετε

Περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι τα αυγά να κρυώσουν στο άγγιγμα. Χτυπήστε ελαφρά το καθένα στον νεροχύτη και αφαιρέστε το κέλυφος κάτω από τρεχούμενο νερό. Το αποτέλεσμα είναι ασπράδι λείο και κρόκος ακριβώς όπως τον θέλετε.

Γιατί να αντικαταστήσετε την κατσαρόλα με το airfryer

Ο λόγος για τον οποίο το airfryer φαίνεται να αποτελεί ιδανική συσκευή για το ψήσιμο είναι ότι η συνεχής κυκλοφορία ζεστού αέρα εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σταθερή, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο στο παραδοσιακό βράσιμο.

Μικρά μυστικά για σίγουρη επιτυχία

Όπως κάθε «συνταγή», και το ψήσιμο των αυγών στο airfryer έχει τα μυστικά του. Κάτι που πρέπει να προσέξετε είναι να μη γεμίσετε το καλάθι με αυγά.

Φυσικά, χρειάζεται να έχετε στον νου σας τον χρόνο: Προσέξτε τόσο το πότε τα βγάζετε για να είναι τέλεια για εσάς, αλλά και μην ξεχάσετε να τα βάλετε στο κρύο νερό.

Πηγή: iefimerida.gr