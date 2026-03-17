ΕΕ: Δικαίωμα ψήφου με πληρεξούσιο για ευρωβουλευτές σε εγκυμοσύνη και μητρότητα

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα τροποποίηση του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου που επιτρέπει την ψήφιση με πληρεξούσιο για ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της πρώιμης μητρότητας, με τη μεταρρύθμιση να δίνει τη δυνατότητα σε ευρωβουλευτές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης ή έχουν γεννήσει πρόσφατα να αναθέτουν προσωρινά την ψήφο τους σε άλλον συνάδελφο.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει ότι η ανάθεση μπορεί να ισχύει έως και τρεις μήνες πριν από τον τοκετό και έως έξι μήνες μετά, διευκολύνοντας τη συνέχιση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας χωρίς φυσική παρουσία στις ολομέλειες στο Στρασβούργο.

Η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραούνα, χαιρέτισε τη συμφωνία, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει τη δημοκρατική συμμετοχή και την ισότητα, κάνοντας λόγο για μια συμφωνία που «αφορά την ισότητα, τη συμπερίληψη και τη δημοκρατική εκπροσώπηση». Επιτρέποντας, είπε, την ψήφιση με πληρεξούσιο για τις ευρωβουλευτές που είναι έγκυες ή έχουν γεννήσει πρόσφατα, ενεργά υποστηρίζουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην ευρωπαϊκή πολιτική, διευκολύνοντας την ισορροπία μεταξύ των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και της μητρότητας».

Αυτό το μέτρο, σημείωσε η κ. Ραουνά, «θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές μας διαδικασίες και θα ενδυναμώσει τη δημοκρατική συμμετοχή. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε ανάρτησή της χαρακτήρισε την απόφαση σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, καλωσορίζοντας την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ να τροποποιήσει τον ευρωπαϊκό εκλογικό νόμο, υποστηρίζοντας τους νέους κανόνες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ψήφιση με πληρεξούσιο στις Ολομέλειες μας για ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό.

«Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τις γυναίκες ευρωβουλευτές και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε κάθε γυναίκα που σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα στην Ευρώπη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά μετατρέπουμε αυτήν τη δέσμευση σε πραγματικότητα,» τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για μια δική της πρωτοβουλία από τον Ιούνιο του 2025, που εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των κανόνων λειτουργίας του Σώματος, ώστε να καταστεί πιο φιλικό προς τις οικογένειες.

Σήμερα, οι ευρωβουλευτές που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας δεν έχουν τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως, εκτός εάν μεταβούν αυτοπροσώπως στο Στρασβούργο. Παράλληλα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ορισμένα κράτη μέλη σκέφτονται να επεκτείνουν αυτή την πρωτοβουλία, τασσόμενα υπέρ της περαιτέρω διεύρυνσης του μέτρου, ώστε να καλύπτει και πατέρες ή ευρωβουλευτές που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια ασθενείας.

Μετά τη σημερινή συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ, το κείμενο θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγκριση, πριν επιστρέψει εκ νέου στο Συμβούλιο για την τελική υιοθέτησή του. Η εφαρμογή του μέτρου προϋποθέτει επίσης την κύρωσή του από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ