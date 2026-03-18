Νέα αύξηση στην τιμή του πετρελαίου μετά το ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Παρς - Πτώση στη Γουόλ Στριτ και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αλληλεγγύη προς την Κύπρο εκφράζει η φον ντερ Λάιεν μετά από συνάντηση με ΠτΔ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αλληλεγγύη προς την Κύπρο εν μέσω της αστάθειας από την κρίση στη Μέση Ανατολή εκφράζει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία προχώρησε σε ανάρτηση το βράδυ της Τετάρτης μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. 

«Αγαπητέ Πρόεδρε Χριστοδουλίδη, η Ευρώπη εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Κύπρο, εν μέσω της αστάθειας που προκαλείται από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Μαζί, συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στην αποκλιμάκωση, συνεχίζοντας το έργο μας με τους περιφερειακούς εταίρους» σημειώνει η Πρόεδρος της Κομισιόν στην ανάρτησή της.

«Αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα συζητήσουμε πώς να μετριάσουμε τον αντίκτυπο αυτής της κρίσης στην ευρωπαϊκή μας οικονομία, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Θα συνεργαστώ στενά σε αυτό μαζί σας και με την Κυπριακή Προεδρία» πρόσθεσε η Πρόεδρος, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης και της συζήτησης της εργαλειοθήκης που έχει καταθέσει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών στην ενέργεια, με επεμβάσεις στη δομή της αγοράς ενέργειας στην Ένωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα