ΕΕ: «Πράσινο φως» για πακέτο-μαμούθ €90 δισ. στην Ουκρανία – Έμφαση σε άμυνα και drones

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη τα βασικά προπαρασκευαστικά βήματα για την υλοποίηση του πακέτου χρηματοδοτικής στήριξης ύψους €90 δισ. προς την Ουκρανία, με στόχο την κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας και την επιτάχυνση των αμυντικών προμηθειών για τα έτη 2026 και 2027, παράλληλα με ευελιξία στη χρηματοδότηση στις διαδικασίες προμηθειών μη επανδρωμένων αεροσκαφών - drones.

Η Επιτροπή προτείνει την εκταμίευση €45 δισ. έως το τέλος του 2026, μετά τη θετική αξιολόγηση της στρατηγικής χρηματοδότησης που υπέβαλε η Ουκρανία στις 24 Μαρτίου 2026. Το υπόλοιπο ποσό του δανείου προβλέπεται να διατεθεί το 2027.

Από το συνολικό ποσό για το 2026, έως €16,7 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δημοσιονομική στήριξη (μέσω του Ukraine Facility και της Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας), και €28,3 δισ. ευρώ θα ενισχύσουν τις αμυντικές βιομηχανικές δυνατότητες της χώρας. Η οικονομική βοήθεια θα συνοδεύεται από αυστηρούς όρους, όπως η τήρηση του κράτους δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Δεδομένων των πιεστικών αναγκών της Ουκρανίας εν μέσω πολέμου, η Κομισιόν ενέκρινε επίσης τη δυνατότητα χρήσης παρεκκλίσεων στις διαδικασίες προμηθειών για drones, επιτρέποντας ταχύτερη απόκτηση κρίσιμου εξοπλισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για επείγουσες αμυντικές προμήθειες, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα που θα αφορούν πυραύλους και πυρομαχικά τους επόμενους μήνες.

Η πρόταση της Κομισιόν αναμένεται στο επόμενο βήμα να υποβληθεί στο Συμβούλιο της ΕΕ για έγκριση. Δεδομένου και του μπλοκαρίσματος του δανείου από την Ουγγαρία και Σλοβακία τα κράτη μέλη θα κληθούν να αποφασίσουν στη συνέχεια για την κατανομή των κονδυλίων, ενώ μετά την τελική έγκριση θα ξεκινήσει η διαδικασία δανεισμού από τις αγορές και η εκταμίευση των πρώτων ποσών.

