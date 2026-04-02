Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

ΕΕ: «Πράσινο φως» για πακέτο-μαμούθ €90 δισ. στην Ουκρανία – Έμφαση σε άμυνα και drones

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Η πρόταση της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση της διετίας 2026-2027: Τα €28,3 δισ. προορίζονται για την αμυντική βιομηχανία, με διαδικασίες-εξπρές για την αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη τα βασικά προπαρασκευαστικά βήματα για την υλοποίηση του πακέτου χρηματοδοτικής στήριξης ύψους €90 δισ. προς την Ουκρανία, με στόχο την κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας και την επιτάχυνση των αμυντικών προμηθειών για τα έτη 2026 και 2027, παράλληλα με ευελιξία στη χρηματοδότηση στις διαδικασίες προμηθειών μη επανδρωμένων αεροσκαφών - drones. 

Η Επιτροπή προτείνει την εκταμίευση €45 δισ. έως το τέλος του 2026, μετά τη θετική αξιολόγηση της στρατηγικής χρηματοδότησης που υπέβαλε η Ουκρανία στις 24 Μαρτίου 2026. Το υπόλοιπο ποσό του δανείου προβλέπεται να διατεθεί το 2027.

Από το συνολικό ποσό για το 2026, έως €16,7 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δημοσιονομική στήριξη (μέσω του Ukraine Facility και της Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας), και €28,3 δισ. ευρώ θα ενισχύσουν τις αμυντικές βιομηχανικές δυνατότητες της χώρας. Η οικονομική βοήθεια θα συνοδεύεται από αυστηρούς όρους, όπως η τήρηση του κράτους δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Δεδομένων των πιεστικών αναγκών της Ουκρανίας εν μέσω πολέμου, η Κομισιόν ενέκρινε επίσης τη δυνατότητα χρήσης παρεκκλίσεων στις διαδικασίες προμηθειών για drones, επιτρέποντας ταχύτερη απόκτηση κρίσιμου εξοπλισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για επείγουσες αμυντικές προμήθειες, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα που θα αφορούν πυραύλους και πυρομαχικά τους επόμενους μήνες.

Η πρόταση της Κομισιόν αναμένεται στο επόμενο βήμα να υποβληθεί στο Συμβούλιο της ΕΕ για έγκριση. Δεδομένου και του μπλοκαρίσματος του δανείου από την Ουγγαρία και Σλοβακία τα κράτη μέλη θα κληθούν να αποφασίσουν στη συνέχεια για την κατανομή των κονδυλίων, ενώ μετά την τελική έγκριση θα ξεκινήσει η διαδικασία δανεισμού από τις αγορές και η εκταμίευση των πρώτων ποσών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΠΟΛΕΜΟΣΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΚΟΜΙΣΙΟΝΟΥΚΡΑΝΙΚΟΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα