Βουλγαρία - Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές - Ο επικρατέστερος υποψήφιος

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/4) έχουν αρχίσει να σπεύδουν στις κάλπες οι πολίτες της Βουλγαρίας για να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται για τις όγδοες εκλογές που διεξάγονται στη γειτονική χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, επικρατέστερος υποψήφιος φαίνεται να είναι ο πρώην πρόεδρος και φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7:00 και θα κλείσουν στις 17:00. Οι εκλογές αυτές έρχονται λίγους μήνες μετά την επίσημη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενώ η κρίση του πολιτικού συστήματος της χώρας κλονίζει τα θεμέλια των θεσμών της.

Φαβορί για τις εκλογές αυτές θεωρείται ο Ράντεφ, ο οποίος στις προεκλογικές του δεσμεύσεις έχει υποσχεθεί να φέρει πολιτική σταθερότητα και να εξαλείψει την διαφθορά.

Ο Ράντεφ θεωρείται ευρωσκεπτικιστής, ο οποίος έχει εναντιωθεί στην παροχή στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, με τη «γραμμή» ότι δεν θέλει να παρασύρει τη χώρα του στη σύρραξη. Υπενθυμίζεται ότι, ο ίδιος παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο προκειμένου να διεκδικήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού. Η προηγούμενη κυβέρνηση κατέρρευσε τον Δεκέμβριο εν μέσω μαζικών κινητοποιήσεων.

Το αυξημένο κόστος διαβίωσης αφότου η Βουλγαρία υιοθέτησε το ευρώ, τον Ιανουάριο, είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Στις δημοσκοπήσεις της Παρασκευής (17/4) το κόμμα του Ράντεφ, Προοδευτική Βουλγαρία (PB), συγκέντρωνε ποσοστό 35%.

Αυξημένο το ενδιαφέρον των εκλογέων

Στο μεταξύ, αυξημένο φαίνεται να είναι και το ενδιαφέρον των εκλογέων για τη συμμετοχή στις κάλπες. Η Alpha Research προέβλεψε πως η συμμετοχή στις εκλογές θα κυμανθεί γύρω στο 60%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με το 34% στις εκλογές του Ιουνίου 2024.

Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώθηκε επίσης πτώση για το GERB, του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο κατετάγη δεύτερο με 18%.

Ο Ράντεφ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το GERB και με το «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες», στον επικεφαλής του οποίου Ντέλιαν Πεέβσκι έχουν επιβάλει κυρώσεις για διαφθορά οι ΗΠΑ και η Βρετανία.

Υποψήφιο για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού θεωρείται το φιλοευρωπαϊκό κόμμα «Συνεχίζουμε την Αλλαγή- Δημοκρατική Βουλγαρία» (PP-DB), που συγκεντρώνει περίπου το 12% της πρόθεσης ψήφου.

