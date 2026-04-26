Θανατηφόρο στο Ακρωτήρι - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου μοτοσικλετιστή

Ελεύθερος με όρους ο οδηγός του άλλου οχήματος - Αρνητικό το αλκοτέστ, αναμένεται να κλητευθεί ενώπιον δικαστηρίου

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του μοτοσικλετιστή που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

Πρόκειται για τον Oleksandr Denysenko, 35 ετών από την Ουκρανία, μόνιμο κάτοικο Κύπρου.

Όπως αναφέρεται, ο οδηγός του άλλου οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα έχει αφεθεί ελεύθερος με όρους και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα.

