Λάρνακα: Μεγάλη κινητοποίηση την Τετάρτη για το Λιμάνι και τη Μαρίνα

Με στόχο να δοθεί το μήνυμα ότι «δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, νέες μελέτες ή καθυστερήσεις» για το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας πραγματοποιείται κινητοποίηση την Τετάρτη στις 1800 από τους τοπικούς φορείς, όπως εξήγησαν σήμερα σε διάσκεψη Τύπου για το θέμα στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης, ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, καθώς και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου για το θέμα «επισημάνθηκε ότι, παρά τις δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για παρουσίαση τελικού σχεδίου εντός έξι μηνών από το Υπερταμείο, το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν τηρήθηκε, ενώ η μελέτη που τελικά παρουσιάστηκε εμφανίζει σημαντικά κενά και παραλείψεις και δεν περιλαμβάνει το διαχρονικό αίτημα της πόλης για ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία και τον προβληματισμό των τοπικών αρχών».

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τη δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ανέγερση Συνεδριακού Κέντρου και yacht club, επισημάνθηκε ότι, «χωρίς ευθύνη του Δήμου Λάρνακας, η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού αναμένεται εντός Μαΐου. Ωστόσο, η προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την υποβολή του σημειώματος έργου εγείρει σοβαρές αμφιβολίες ως προς την ύπαρξη της απαιτούμενης πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση του έργου».

Όπως αναφέρεται, «έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στην Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας το γεγονός ότι, παρά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν και τις δημόσιες δηλώσεις για πρόθεση υποβολής ολοκληρωμένης πρότασης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία θα αφορούσε το λιμάνι, τη μαρίνα και τον χερσαίο χώρο, καθώς και τη χρηματοδότηση του έργου, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, έδωσε οδηγίες όπως δεν υποβληθεί τελικά η σχετική πρόταση».

Επιπλέον, προστίθεται, «έντονες απορίες εκφράστηκαν από την Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, καθώς κατά την παρουσίαση της μελέτης του Υπερταμείου τον περασμένο Φεβρουάριο δεν περιλαμβανόταν οποιαδήποτε πρόβλεψη για την ανάπτυξη του χερσαίου χώρου».

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε, εν συνεχεία, ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου θα δοθεί νέα μελέτη, στην οποία θα καθορίζεται ο τρόπος ανάπτυξης του χερσαίου χώρου, καθώς και τα σχετικά έργα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διερωτάται «γιατί το ζήτημα αυτό δεν είχε αντιμετωπιστεί εξαρχής στην αρχική μελέτη».

«Έντονο προβληματισμό προκαλεί επίσης η θέση, όπως αυτή έχει διατυπωθεί από τον Υπουργό Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία η πόλη να αποδεχθεί την έναρξη των έργων όπως αυτά παρουσιάστηκαν στη μελέτη του Υπερταμείου, με την ανάπτυξη του χερσαίου χώρου να μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο εξέτασης», σημειώνεται.

Ο Δήμαρχος της πόλης, αναφέρεται, «θεωρεί την προσέγγιση αυτή ιδιαίτερα προβληματική και δυνητικά επικίνδυνη. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην προχωρήσει τελικά η ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, ενώ ταυτόχρονα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η πόλη έχει συναινέσει στη συγκεκριμένη αρχική λύση».

Με την προγραμματισμένη κινητοποίηση σκοπείται όπως «δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, νέες μελέτες ή καθυστερήσεις».

Να γίνει σαφές, σημειώνεται, «ότι οι χρήσεις του λιμανιού που θα ισχύουν είναι εκείνες που έχουν ομόφωνα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και, σε μεταγενέστερο στάδιο, από την Επιτροπή Ανάπτυξης, και οι οποίες έχουν αποσταλεί με επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών στις 29 Ιουνίου 2023».

«Να καταστεί σαφές ότι το έργο πρέπει να περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, με χρήσεις οι οποίες θα καθοριστούν από την ίδια την πόλη», τονίζεται. Σε καμία περίπτωση, ξεκαθαρίζουν οι τοπικοί φορείς, «δεν γίνεται αποδεκτή πρόταση που περιορίζει τον χερσαίο χώρο αποκλειστικά σε χρήσεις λιμανιού και μαρίνας σκαφών, όπως έχει τεθεί ως προσέγγιση από πλευράς Υπουργείου».

Οι τοπικοί φορείς ζητούν όπως «υλοποιηθεί η δέσμευση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ότι εντός ενός έως δύο μηνών θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση που θα περιλαμβάνει προκαταρκτικό master plan για την ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου, το προκαταρκτικό κόστος υλοποίησης, το χρηματοδοτικό σχήμα με τυχόν εμπλοκή της Αρχής Λιμένων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, ώστε να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής».

Σημειώνεται ότι η κινητοποίηση της Τετάρτης αποτελεί το πρώτο βήμα, και καλείται ο κόσμος της Λάρνακας να δώσει δυναμικά το παρών του ενώ σε περίπτωση που τα αιτήματα της πόλης δεν εισακουστούν, «θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα αντίδρασης» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ