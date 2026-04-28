Κλείνει δρόμος στην Έγκωμη για αναπαράσταση του θανατηφόρου με θύμα τον Αντρέα Αντωνίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή από τις 20:00 έως τις 22:00

Στο πλαίσιο διερεύνησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης, που συνέβη στις 27 Μαρτίου 2026 στην Έγκωμη, με θύμα τον 28χρονο Αντρέα Αντωνίου, μέλος της ΥΚΑΝ,  κλείνει απόψε για σκοπούς αναπαράστασης, τμήμα της λεωφόρου Γρίβα Διγενή.

Συγκεκριμένα, ο δρόμος με κατεύθυνση από κέντρο Λευκωσίας προς Έγκωμη, θα παραμείνει κλειστός, από τις 8μ.μ. μέχρι και τις 10μ.μ., από τη συμβολή του με την οδό Αγίου Προκοπίου (φώτα Κύκκου) μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωσή της με την οδό 25ης Μαρτίου.

Η τροχαία κίνηση στη διέλευση που επηρεάζεται θα διοχετεύεται από την οδό Αγίου Προκοπίου προς τον κυκλικό κόμβο Κολοκασίδη διαμέσου των οδών Αγίου Προκοπίου, Δελφών, Αχαιών και Κυριάκου Μάτση.

Η Αστυνομία ζητά την κατανόηση του κοινού για την όποια ταλαιπωρία πιθανό να προκληθεί και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τον Κλάδο Εξέτασης & Αναπαράστασης Τροχαίων Συγκρούσεων της Τροχαίας Αρχηγείου, σε συνεργασία με την ανακριτική ομάδα της Τροχαίας Λευκωσίας.

