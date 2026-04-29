Κινητοποίηση για το λιμάνι και τη μαρίνα της Λάρνακας – «Δεν θ’ ανεχθούμε ημίμετρα και αποσπασματικές λύσεις», διαμήνυσε ο Ανδρέας Βύρας

Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Λάρνακα δεν πρόκειται ν’ ανεχθεί άλλες παλινδρομήσεις και καθυστερήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και των χερσαίων χώρων, έστειλαν οι φορείς της πόλης και εκατοντάδες δημότες που συμμετείχαν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας της Τετάρτης (29/4), η οποία πραγματοποιήθηκε παρά τον κυκλικό κόμβο του λιμανιού. Έγινε, επίσης, σαφές ότι η Λάρνακα δεν πρόκειται ν’ αποδεχθεί οποιαδήποτε βιομηχανική χρήση στο λιμάνι της, στη βάση ορισμένων πληροφοριών που διέρρευσαν το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, καθότι δύο χρόνια μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την πρώην ανάδοχο εταιρεία Kition, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική πρόοδος, ούτε παρουσιάστηκε ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης για λιμάνι-μαρίνα και για τον χερσαίο χώρο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι παράγοντες της Λάρνακας έστειλαν το μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, νέες μελέτες ή καθυστερήσεις. Ξεκαθάρισαν, δε, ότι οι χρήσεις του λιμανιού θα πρέπει να είναι εκείνες που έχουν ομόφωνα εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο και την Επιτροπή Ανάπτυξης, δηλαδή το λιμάνι να έχει τουριστικό χαρακτήρα, με κάποιες εμπορικές χρήσεις, ενώ τονίστηκε πως το έργο που θα γίνει θα πρέπει, απαραίτητα, να περιλαμβάνει και ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, με χρήσεις που θα καθοριστούν από την πόλη και θα βοηθήσουν τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Στην ομιλία του, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση η Λάρνακα δεν θα αποδεχθεί πρόταση που θα περιορίζει τον χερσαίο χώρο αποκλειστικά σε λιμενικές χρήσεις. Κάτι τέτοιο, σημείωσε, δεν θα είναι λύση, θα είναι ρίσκο και μάλιστα επικίνδυνο. «Εάν ξεκινήσουν τα έργα χωρίς ξεκάθαρο σχεδιασμό για τον χερσαίο χώρο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην υλοποιηθεί ποτέ το έργο. Και την ίδια στιγμή, να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η πόλη έχει συναινέσει.

Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Η Λάρνακα δεν θα συναινέσει σε ημίμετρα, δεν θα δεχθεί αποσπασματικές λύσεις. Δεν θα παραδώσει το μέλλον της», υπογράμμισε. Περαιτέρω, ο Δήμαρχος Λάρνακας ζήτησε την υλοποίηση της δέσμευσης του Υπουργού Μεταφορών, όπως το αργότερο σε δύο μήνες να κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση που θα περιλαμβάνει προκαταρκτικό master plan για την ανάπτυξη λιμανιού, μαρίνας και χερσαίου χώρου, προκαταρκτικό κόστος υλοποίησης, χρηματοδοτικό σχήμα με τυχόν εμπλοκή της Αρχής Λιμένων και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων που προγραμματίζονται, ώστε να τεθούν ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης.

Ζήτησε, ακόμα, να υλοποιηθεί η δέσμευση του ΠτΔ για δημιουργία Ναυτικού Ομίλου στη μαρίνα, που θα περιλαμβάνει και συνεδριακό κέντρο, κόστους 25 εκ, με χρηματοδότηση του κράτους. Σε περίπτωση που τα αιτήματα της Λάρνακας δεν ικανοποιηθούν, τότε θ’ ακολουθήσουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.