Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου: Βαριά καμπάνα σε νεαρό για πολύ σοβαρά αδικήματα βίας

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Είχε αποφυλακιστεί μόλις δύο ημέρες πριν μαχαιρώσει 18χρονο - Καταπέλτης το Κακουργιοδικείο για την προστασία της κοινωνίας.

Ποινή φυλάκισης 10 ετών επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου σε 24χρονο Ευρωπαίο υπήκοο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πολύ σοβαρά αδικήματα βίας, τα οποία διαπράχθηκε στο Παραλίμνι. Παραπονούμενος στην υπόθεση αυτή είναι 18χρονος Κύπριος υπήκοος.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος, κατόπιν δικής του παραδοχής, για το αδίκημα της επί σκοπού πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης καθώς και για συναφή αδικήματα που σχετίζονται με μεταφορά επιθετικού οργάνου και πρόκληση ανησυχίας. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε βίαιο επεισόδιο, κατά το οποίο ο κατηγορούμενος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον του παραπονούμενου, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς. 

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2025 σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή Κάππαρη, στο Παραλίμνι, όπου ο κατηγορούμενος επιτέθηκε εναντίον του παραπονούμενου, προκαλώντας του αλλεπάλληλα και σοβαρά πλήγματα σε διάφορα μέρη του σώματός του, τραυματίζοντας τον σοβαρά. Επιβάλλοντας την ποινή δεκαετούς φυλάκισης, οι δικαστές του Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου έλαβαν υπόψη τους τη σοβαρότητα των πράξεων του κατηγορουμένου, τις περιστάσεις διάπραξης, καθώς και το ποινικό μητρώο του 24χρονου, ο οποίος είχε προηγούμενες καταδίκες για παρόμοια αδικήματα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο νεαρός κατηγορούμενος είχε αποφυλακιστεί μόλις δύο μέρες πριν το επίδικο περιστατικό βίας…

Επιπρόσθετα, στην καταδικαστική του απόφαση το δικαστήριο υπογράμμισε την ανάγκη αποτροπής της χρήσης βίας και την προστασία της κοινωνίας, τονίζοντας ότι «τέτοια αδικήματα προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα και δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες». Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης που έχει επιβάλει κυπριακό δικαστήριο τα τελευταία χρόνια για υπόθεση που σχετίζεται με αδικήματα βίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

