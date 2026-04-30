Young Lions 2026 Cyprus – Οι 4 νικητές που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο Cannes Young Lions Competitions

Συνολικά 32 νέοι επαγγελματίες από τον χώρο της διαφήμισης συμμετείχαν στα Young Lions Cyprus 2026, τη διοργάνωση που τους δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν, να προβάλουν τη δουλειά και το ταλέντο τους διεθνώς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα μια μοναδική εμπειρία – να διαγωνιστούν στα Cannes Young Lions Competitions στις Κάννες τον Ιούνιο. Διοργανωτής των Young Lions Cyprus, είναι o Σύνδεσμος Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ) και συνδιοργανωτής το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Τους νικητές ανέδειξε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 35 καταξιωμένα στελέχη από τον χώρο της διαφημιστικής επικοινωνίας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ΜΜΕ, πανεπιστήμια και τους χορηγούς της διοργάνωσης.

Οι Χορηγοί και Υποστηρικτές της φετινής διοργάνωσης είναι οι εξής:

Gold Partner : Cyta

Silver Partner : Allwyn

Υποστηρικτές - Agencies: Capsbold Creative Marketing Agency, Cube, DeLeMa McCann, Gnomi Integrated Communications, Hub & Spoke, Innovation Leo Burnett, Partners Connected Communications, RedWolf Ogilvy, Telia & Pavla BBDO, United Brains

Υποστηρικτές - Advertisers: Foody, Skroutz, Mall of Cyprus

Χορηγοί Επικοινωνίας : Τηλεοπτικοί Σταθμοί και όλα τα ΜΜΕ των Ομίλων: Alpha, ANT1, Omega, Sigma Όμιλοι ΜΜΕ: Philenews, SPP Media, ΔΙΑΣ, IMH, Πολίτης, Digital Tree, MC Media, Boussias, Cyprus News, Cyprus Mail Ραδιοφωνικοί σταθμοί : Mix, Astra, Δίεση Υπαίθρια Διαφήμιση : 160m2, Adboard, Niche, Superad, Temco



Νικητές των Young Lions Cyprus 2026 στην κατηγορία PR αναδείχθηκαν οι Θεοδώρα Παυλίδου και Πολύκαρπος Θωμά με το έργο «Emotion United».

Νικητές των Young Lions Cyprus 2026 στην κατηγορία Design αναδείχθηκαν οι Προκόπης Χατζηπροκόπης και Έλενα Παπαδοπούλου με το έργο «Address the Issue».

Δόθηκαν επίσης τρία Bronze βραβεία:

Bronze βραβείο στην κατηγορία Digital απονεμήθηκε στις Κάλια Αργυρού και Λουκία Κούρρη για το έργο « Half Menu » .

Bronze βραβείο στην κατηγορία Design απονεμήθηκε στους Παναγιώτη Ζωδιάτη και Κυριακή Μακρή για το έργο « Would you save her ?» .

Bronze βραβείο στην κατηγορία PR απονεμήθηκε στους Anna Raunich και Ανδρέα Γρηγορά για το έργο «Beyond the Lines».

Στους νικητές των Bronze Βραβείων δόθηκαν vouchers από τους Υποστηρικτές της διοργάνωσης, Foody και Mall of Cyprus.

Η πρόεδρος των Young Lions Cyprus 2026, Αναστασία Γρούτα, συγχαίροντας τους νικητές και όλους τους συμμετέχοντες και ευχαριστώντας την Οργανωτική Επιτροπή, τον ΣΔΕΚ, τους Χορηγούς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της διοργάνωσης, ανέφερε: «Η διαφήμιση είναι ένας χώρος που υπηρετώ πάνω από 30 χρόνια και που συνεχίζει να με εμπνέει, γιατί εξελίσσεται διαρκώς και έχει τη δύναμη να φέρνει αλλαγές. Το ίδιο θάρρος που απαιτεί η δημιουργικότητα, είδαμε και στους φετινούς συμμετέχοντες, οι οποίοι τόλμησαν να εκθέσουν τις ιδέες τους και να δοκιμαστούν. Συγχαρητήρια στους νικητές, τους εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στις Κάννες! Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η συμμετοχή είναι από μόνη της μια σημαντική νίκη και ένα βήμα εξέλιξης. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον της διαφημιστικής δημιουργικότητας στην Κύπρο και βέβαιοι ότι οι εκπρόσωποί μας θα μας κάνουν περήφανους στη διεθνή σκηνή».

Ο ΣΔΕΚ παραμένει σταθερά δίπλα στη νέα γενιά επαγγελματιών της διαφήμισης, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, την εξέλιξη και την εξωστρέφεια των νέων ταλέντων. Μέσα από θεσμούς όπως τα Young Lions Cyprus, επενδύει ουσιαστικά στο μέλλον του κλάδου, με στόχο τη συνεχή ανάδειξη και ενδυνάμωση της διαφήμισης στην Κύπρο.

