Τραμπ: Αναστέλλεται το «Σχέδιο Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ - Ελπίδες για συμφωνία με το Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Κατεχόμενα: Η συντεχνία των δημοσιογράφων «μπλόκαρε» διάσκεψη δικηγόρων – Καταγγέλλουν προσπάθεια περιορισμού του Τύπου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Basın-Sen κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην παραστούν, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως μια μη ειλικρινή και μη νόμιμη προσπάθεια ξεπλύματος μιας λανθασμένης και επιβεβλημένης απόφασης.

Η τουρκοκυπριακή συντεχνία εργαζομένων στον Τύπο (Basın-Sen) στα κατεχόμενα κάλεσε σε μποϊκοτάζ της διάσκεψης Τύπου του «τ/κ δικηγορικού συλλόγου», οδηγώντας τελικά στην ακύρωσή της. Η προγραμματισμένη διάσκεψη αφορούσε την ενημέρωση για τον νέο «νόμο» περί «ποινικής δικονομίας».

Η Basın-Sen κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην παραστούν, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως μια μη ειλικρινή και μη νόμιμη προσπάθεια ξεπλύματος μιας λανθασμένης και επιβεβλημένης απόφασης. Σύμφωνα με τη συντεχνία, η εν λόγω ρύθμιση στοχοποιεί άμεσα τους εργαζομένους στον Τύπο, απειλώντας τους με «ποινικές κυρώσεις» και περιορίζοντας το δικαίωμα της κοινωνίας στην ενημέρωση. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν αναγνωρίζει ούτε τον «νόμο» ούτε αυτούς που τον συνέταξαν και ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να νομιμοποιήσουν καμία τέτοια πλατφόρμα.

Υπό το βάρος της άρνησης των δημοσιογραφικών οργανώσεων να συμμετάσχουν, ο «τ/κ δικηγορικός σύλλογος» ανακοίνωσε την ακύρωση της σημερινής διάσκεψης. Σε εκτενή γραπτή δήλωσή του, ο «σύλλογος» υπεραμύνθηκε του «νόμου», αναφέροντας ότι οι εργασίες είχαν ξεκινήσει από το 2023 με γνώμονα την προστασία του «δικαιώματος σε δίκαιη δίκη». Υποστήριξε ότι η απαγόρευση δημοσίευσης ονομάτων και φωτογραφιών υπόπτων στοχεύει αποκλειστικά στην προστασία του τεκμηρίου της αθωότητας, προσθέτοντας ότι ο «νόμος» επιλύει χρόνια προβλήματα, όπως η κατάργηση ξεπερασμένων διαδικασιών και η αποτροπή των άδικων προφυλακίσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα