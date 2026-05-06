Κατεχόμενα: Η συντεχνία των δημοσιογράφων «μπλόκαρε» διάσκεψη δικηγόρων – Καταγγέλλουν προσπάθεια περιορισμού του Τύπου

Η τουρκοκυπριακή συντεχνία εργαζομένων στον Τύπο (Basın-Sen) στα κατεχόμενα κάλεσε σε μποϊκοτάζ της διάσκεψης Τύπου του «τ/κ δικηγορικού συλλόγου», οδηγώντας τελικά στην ακύρωσή της. Η προγραμματισμένη διάσκεψη αφορούσε την ενημέρωση για τον νέο «νόμο» περί «ποινικής δικονομίας».

Η Basın-Sen κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην παραστούν, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως μια μη ειλικρινή και μη νόμιμη προσπάθεια ξεπλύματος μιας λανθασμένης και επιβεβλημένης απόφασης. Σύμφωνα με τη συντεχνία, η εν λόγω ρύθμιση στοχοποιεί άμεσα τους εργαζομένους στον Τύπο, απειλώντας τους με «ποινικές κυρώσεις» και περιορίζοντας το δικαίωμα της κοινωνίας στην ενημέρωση. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν αναγνωρίζει ούτε τον «νόμο» ούτε αυτούς που τον συνέταξαν και ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να νομιμοποιήσουν καμία τέτοια πλατφόρμα.

Υπό το βάρος της άρνησης των δημοσιογραφικών οργανώσεων να συμμετάσχουν, ο «τ/κ δικηγορικός σύλλογος» ανακοίνωσε την ακύρωση της σημερινής διάσκεψης. Σε εκτενή γραπτή δήλωσή του, ο «σύλλογος» υπεραμύνθηκε του «νόμου», αναφέροντας ότι οι εργασίες είχαν ξεκινήσει από το 2023 με γνώμονα την προστασία του «δικαιώματος σε δίκαιη δίκη». Υποστήριξε ότι η απαγόρευση δημοσίευσης ονομάτων και φωτογραφιών υπόπτων στοχεύει αποκλειστικά στην προστασία του τεκμηρίου της αθωότητας, προσθέτοντας ότι ο «νόμος» επιλύει χρόνια προβλήματα, όπως η κατάργηση ξεπερασμένων διαδικασιών και η αποτροπή των άδικων προφυλακίσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ