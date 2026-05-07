Δύο πυροβολισμοί από δεσμοφύλακα στις Κεντρικές Φυλακές - Σοβαρή υπόθεση υπό διερεύνηση

Σοβαρό περιστατικό με ρίψη πυροβολισμών από δεσμοφύλακα σημειώθηκε στις Κεντρικές Φυλακές, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reporter.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reporter, πρόσωπο που φέρεται να ερχόταν από την κατεύθυνση των κατεχομένων έγινε αντιληπτό από δεσμοφύλακα σε πύργο επιτήρησης, ο οποίος φέρεται να προχώρησε στη ρίψη δύο πυροβολισμών.

Ακολούθησαν σκηνές αναστάτωσης, ενώ μέλη του Τμήματος Φυλακών προχώρησαν στη σύλληψη του πολίτη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, με αρμόδια πηγή να αναφέρει στο Reporter ότι η υπόθεση θεωρείται σοβαρή, δεδομένου ότι έγινε χρήση πυροβόλου όπλου κατά παράβαση των κανονισμών, οι οποίοι προβλέπουν χρήση υπηρεσιακού όπλου από δεσμοφύλακες μόνο σε περιπτώσεις αποδράσεων. Την ίδια ώρα, υπό εξέταση βρίσκεται και το γεγονός ότι η σύλληψη του πολίτη έγινε από δεσμοφύλακες και όχι από μέλη της Αστυνομίας.