Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Δύο πυροβολισμοί από δεσμοφύλακα στις Κεντρικές Φυλακές - Σοβαρή υπόθεση υπό διερεύνηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πολίτης που φέρεται να ερχόταν από τα κατεχόμενα συνελήφθη από μέλη του Τμήματος Φυλακών, ενώ στο μικροσκόπιο τίθεται η χρήση υπηρεσιακού όπλου και οι χειρισμοί που ακολουθήθηκαν

Σοβαρό περιστατικό με ρίψη πυροβολισμών από δεσμοφύλακα σημειώθηκε στις Κεντρικές Φυλακές, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reporter.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reporter, πρόσωπο που φέρεται να ερχόταν από την κατεύθυνση των κατεχομένων έγινε αντιληπτό από δεσμοφύλακα σε πύργο επιτήρησης, ο οποίος φέρεται να προχώρησε στη ρίψη δύο πυροβολισμών.

Ακολούθησαν σκηνές αναστάτωσης, ενώ μέλη του Τμήματος Φυλακών προχώρησαν στη σύλληψη του πολίτη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, με αρμόδια πηγή να αναφέρει στο Reporter ότι η υπόθεση θεωρείται σοβαρή, δεδομένου ότι έγινε χρήση πυροβόλου όπλου κατά παράβαση των κανονισμών, οι οποίοι προβλέπουν χρήση υπηρεσιακού όπλου από δεσμοφύλακες μόνο σε περιπτώσεις αποδράσεων. Την ίδια ώρα, υπό εξέταση βρίσκεται και το γεγονός ότι η σύλληψη του πολίτη έγινε από δεσμοφύλακες και όχι από μέλη της Αστυνομίας.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα