Βουλευτικές εκλογές: 753 κατέθεσαν υποψηφιότητα και μπήκαν στο τελευταίο μίλι

Σε έντονα προεκλογικό κλίμα εισέρχεται πλέον η Κύπρος μετά τη χθεσινή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, με τον αριθμό των υποψηφίων και των κομματικών σχηματισμών να καταγράφει ιστορικό υψηλό. Η αναμέτρηση χαρακτηρίζεται ήδη από, μεγάλη συμμετοχή νέων σχηματισμών αλλά και σημαντική αύξηση των υποψηφιοτήτων, σε σύγκριση με τις εκλογές του 2021. Σύμφωνα με όσα δήλωσε με το πέρας της χθεσινής διαδικασίας, ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία, υπεβλήθησαν συνολικά 753 υποψηφιότητες, εκ των οποίων οι 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και οι εννέα μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψηφίους. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά περίπου 100 υποψηφίους σε σχέση με το 2021.

Οι 19 Συνδυασμοί

Τα 19 πολιτικά κόμματα που υπέβαλαν υποψηφιότητα είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο πολιτικών κομμάτων. Ο Έφορος τα παρέθεσε με αλφαβητική σειρά. Πρόκειται για το Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα, ΑΚΕΛ-Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, Ακροαριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός, Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο, Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, Βολτ Κύπρου, Δημοκρατική Αλλαγή, Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα-ΔΕΚ, Δημοκρατικό Κόμμα, Δημοκρατικός Συναγερμός, ΕΔΕΚ-Σοσιαλιστικό Κόμμα, Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο-ΕΛΑΜ, Ενεργοί Πολίτες-Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία, Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνιοι, Σήκου Πάνω και Πράσινο Κόμμα της Κύπρου.

Η μάχη της Λευκωσίας

Η Λευκωσία η οποία εκλέγει πλέον 19 βουλευτές από 20 που είχε προηγουμένως, συγκεντρώνει για ακόμη μία φορά το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια και το βασικό πεδίο σύγκρουσης των κομμάτων. Οι υποψηφιότητες κατατέθηκαν στο Πολιτιστικό Ίδρυμα «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δέον να σημειωθεί ότι η αυξημένη συμμετοχή δημιουργεί ήδη τεχνικές δυσκολίες στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων, αφού, όπως ανέφερε ο κ. Ηλία, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας να τυπωθεί μπροστά και πίσω ώστε να μπορέσουν να χωρέσουν οι 19 συνδυασμοί και οι δεκάδες υποψήφιοι. Παράλληλα, ο Γενικός Έφορος Εκλογών δηλωσε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει έναρξη της εκτύπωσης των ψηφοδελτίων στις 9 Μαΐου, ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο και η στελέχωση των εκλογικών κέντρων.

Αυξημένες υποψηφιότητες στη Λεμεσό

Στη Λεμεσό υπεβλήθησαν συνολικά 167 υποψηφιότητες από 17 κομματικούς συνδυασμούς και τρεις ανεξάρτητους υποψηφίους, για τις 12 συνολικά έδρες της. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης και σύμφωνα με την Έφορο Εκλογής Έμιλυ Διονυσίου, έντεκα κόμματα κατέρχονται με πλήρες ψηφοδέλτιο για τις δώδεκα βουλευτικές έδρες της επαρχίας. Από το σύνολο των υποψηφίων, οι 120 είναι άνδρες και οι 47 γυναίκες, με τη γυναικεία παρουσία να παραμένει αισθητά χαμηλότερη. Η κ. Διονυσίου υπενθύμισε ότι ενστάσεις κατά υποψηφιοτήτων μπορούν να κατατεθούν εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η εικόνα στη Λάρνακα

Στη Λάρνακα, (έξι έδρες), κατατέθηκαν 76 υποψηφιότητες από 16 κομματικούς συνδυασμούς, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με την Έφορο Εκλογής Γεωργία Λοϊζιά, δεν υπήρξαν ανεξάρτητες υποψηφιότητες στην επαρχία. Η Λάρνακα παρουσιάζει επίσης το υψηλότερο ποσοστό γυναικείας συμμετοχής ανάμεσα στις επαρχίες που ανακοινώθηκαν, αφού το 34,2% των υποψηφίων είναι γυναίκες.

Οι 67 της Πάφου

Στην Πάφο, όπου αντιστοιχούν πλέον πέντε βουλευτικές έδρες, από τέσσερις που είχε προηγουμένως, υποβλήθηκαν 67 υποψηφιότητες από 16 κομματικούς συνδυασμούς και δύο ανεξάρτητους υποψηφίους. Δέκα κόμματα κατέρχονται με πλήρες ψηφοδέλτιο, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί συμμετέχουν με μικρότερο αριθμό υποψηφίων.

Πλήθος υποψηφίων και στην Αμμόχωστο

Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των υποψηφιοτήτων και στην εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου, όπου για τις 11 έδρες της, κατατέθηκαν 141 υποψηφιότητες από 18 κομματικούς συνδυασμούς. Από αυτές, οι 100 αφορούν άνδρες και οι 41 γυναίκες. Έντεκα συνδυασμοί κατέρχονται με πλήρη ψηφοδέλτια έντεκα υποψηφίων, ενώ δεν υποβλήθηκαν ανεξάρτητες υποψηφιότητες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

41 υποψήφιοι σε Κερύνεια

Για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας (3 έδρες), οι υποψηφιότητες κατατέθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Την υποβολή υποψηφιοτήτων για την Εκλογική Περιφέρεια Κερύνειας, δέχθηκε ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της εν λόγω Εκλογικής Περιφέρειας, Αντώνης Οικονομίδης. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της επίσημης υποβολής υποψηφιοτήτων της Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας, ο κ. Οικονομίδης είπε ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 41 υποψηφιότητες από 17 κομματικούς συνδυασμούς, σημειώνοντας ότι 29 υποψηφιότητες ή ποσοστό 70,7% αφορούν άνδρες και 12 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29,3% γυναίκες.

Ανεξάρτητοι

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και οι ανεξάρτητες υποψηφιότητες, οι οποίες ανήλθαν παγκυπρίως στις εννέα. Ο αποπεμφθείς προ ημερών από το ΕΛΑΜ Κυριάκος Σάββα υπέβαλε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος, δηλώνοντας ότι εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα ζητήματα που είχε θέσει προς την ηγεσία του ΕΛΑΜ για τον αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο. Υποψηφιότητα υπέβαλε επίσης ο Ανδρέας Ευστρατίου, ο οποίος συμμετέχει για 35η φορά σε εκλογική διαδικασία, αναφέροντας ότι συνεχίζει τον αγώνα του για τη στήριξη πολύτεκνων και οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Οι Θρησκευτικές Ομάδες

Στο μεταξύ, στο Υπουργείο Εσωτερικών κατατέθηκαν και οι υποψηφιότητες για τους εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων. Για τους Μαρωνίτες υποψήφιοι είναι οι Μάριος Μαυρίδης και Πέτρος Νακούζη, για τους Λατίνους η Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη και για τους Αρμενίους ο Βαρτκές Μαχτεσιάν. Για τις θρησκευτικές ομάδες θα στηθούν κάλπες μόνο για τους Μαρωνίτες, ενώ εκπρόσωποι των Λατίνων και των Αρμενίων ανακηρύσσονται άνευ εκλογών οι δύο μοναδικοί υποψήφιοι.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα κόμματα εισέρχονται πλέον στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις συσπειρώσεις, στη μάχη της συμμετοχής και στις μετακινήσεις ψηφοφόρων που αναμένεται να καθορίσουν τη σύνθεση της νέας Βουλής.

Από selfies μέχρι TikTok

Πάντως δεν έλειψαν και τα παραλειπόμενα από την επίσημη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, με τον προαύλιο χώρο στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μονής Κύκκου, να γεμίζει από κάμερες, selfies, TikTok lives, πηγαδάκια, ατάκες και στιγμές που θύμιζαν περισσότερο παρασκήνιο προεκλογικής καμπάνιας παρά μια τυπική εκλογική διαδικασία. Από τους πρώτους που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν ο Άδωνης Γιάγκου του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, ο οποίος κατέρχεται για έβδομη φορά έχοντας ξανά στο πλευρό του τον πιστό του φίλο Sky. Ο τετράποδος συνοδός του έκλεψε τα χαμόγελα αρκετών παρευρισκομένων, οι οποίοι έσπευσαν να τον χαϊδέψουν πριν ακόμη ανταλλάξουν χειραψίες με πολιτικούς αρχηγούς. Σε χαλαρό κλίμα κινήθηκε και ο διάλογος ανάμεσα στη Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και τον Νικόλα Παπαδόπουλο λίγο πριν την είσοδο της αντιπροσωπείας του ΔΗΚΟ. «Εννα μπούμε;» ρώτησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, με τον πρόεδρο του κόμματος να απαντά «Ε, νομίζω προχωρούμε. Εκτός αν μετανιώσατε», προκαλώντας γέλια όταν εκείνη ανταπάντησε ότι «ακούστηκε δελεαστικό». Σχολιασμούς προκάλεσε και η περίπου σαραντάλεπτη καθυστέρηση του Φειδία Παναγιώτου, η οποία άλλαξε ακόμη και τη σειρά εισόδου των κομμάτων, αφού οι υποψήφιοι του ΒΟΛΤ πέρασαν τελικά πριν από την ομάδα του. Ο ίδιος χρειάστηκε αρκετές λήψεις μέχρι να πετύχει την ατάκα που ήθελε για τα social media, ενώ απάντησε εμφανώς ενοχλημένος με ένα λιτό «εξαρτάται» όταν ρωτήθηκε αν θα παραμείνει ευρωβουλευτής σε περίπτωση εκλογής. Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Μάριος Καρογιάν, δηλώνοντας πως «ήρθε η ώρα να δοθεί τόπος στα νιάτα», ενώ στο «Άλμα» η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέλαβε ρόλο συντονίστριας οργανώνοντας briefing και ομαδικές selfies. Παράλληλα, ο Νίκος Λουκά ή αλλιώς «Λουκάνικος» κινήθηκε στον χώρο σαν influencer ρεπόρτερ με φούξια μικρόφωνο και TikTok live μεταδόσεις, ενώ η εμφάνιση της Ραμόνας Φιλίπ Τορναρίτη συγκέντρωσε σχόλια και βλέμματα. Στον ΔΗΣΥ τέλος, η μέρα εξελίχθηκε σε μικρή προεκλογική φωτογράφιση, με φλας, ομαδικές φωτογραφίες και τον Χαράλαμπο Πετρίδη να φέρνει μαζί του ολόκληρη κερκίδα υποστηρικτών, μετατρέποντας την άφιξή του σε μίνι συγκέντρωση. Το Κίνημα Οικολόγων παρέμεινε πιστό στην παράδοση, καταφθάνοντας με λεωφορείο και ενισχυμένο δυναμικό, όχι μόνο με το Κόμμα για τα Ζώα, αλλά και με τον τετράποδο Σκάι, ο οποίος έκλεψε καρδιές και, πιθανόν, περισσότερα βλέμματα από ορισμένους υποψηφίους. Σκυλάκι συνόδευε και τη ΔΗΠΑ, με τον Μάριο Καρογιάν να το φωνάζει «Στέφανο». Σε πιο τεχνικό ρόλο, ο έμπειρος στις δηλώσεις Αλέκος Τρυφωνίδης ανέλαβε και καθήκοντα ηχολήπτη, ρυθμίζοντας μικρόφωνα και επιβεβαιώνοντας ότι στην πολιτική χρειάζονται πολλές δεξιότητες. Το ΒΟΛΤ, από την άλλη, παρουσίασε και μουσικό πρόγραμμα, τραγουδώντας το “Happy Birthday” στον Χαρίλαο Βελάρη που είχε τα γενέθλιά του, σε μια χρονική σύμπτωση που είχε ως αποτέλεσμα ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου να κάνει δηλώσεις με… soundtrack. Ωστόσο, η πιο ευφάνταστη παρουσία, καταγράφηκε κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επαρχία Κερύνειας, όπου υποψήφιος του Πράσινου Κόμματος αποφάσισε να δώσει μια πιο κυριολεκτική διάσταση στη σχέση του με τη φύση, καταφθάνοντας ντυμένος με στολή μελισσοκόμου.