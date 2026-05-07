Δέκα Χρόνια «ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ» 2016 - 2026

Σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ παρουσίασαν την επετειακή δέκατη ποδηλατική διαδρομή της Μαρίνας Θεοδώρου «Ποδηλατώ για ένα ευρώ», η οποία από το 2021 υλοποιείται στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παιδί - Διατροφή και Υγεία» των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της τακτικής άσκησης των παιδιών, καθώς και η ενίσχυση του εθελοντισμού και της αξίας της προσφοράς.

Η φετινή διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαΐου, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τελεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ. Αθηνάς Μιχαηλίδου, ενισχύοντας τον θεσμικό της χαρακτήρα και τη δυναμική των μηνυμάτων που προάγει.

Στο πλαίσιο της δράσης, η Μαρίνα Θεοδώρου μαζί με την ομάδα της θα πραγματοποιήσουν τον γύρο της ελεύθερης Κύπρου με ποδήλατα, μεταφέροντας σε κάθε επαρχία τα μηνύματα του προγράμματος «ΠΑΙΔΙ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ» των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα πραγματοποιηθούν στάσεις και επιμέρους δραστηριότητες, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη σημασία της υγείας, της σωστής διατροφής και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα δώσει την ευκαιρία σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών να αποκτήσουν δωρεάν εξατομικευμένο πλάνο διατροφής από μέλος του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, με στόχο την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση θα στηρίξει έναν ακόμη σημαντικό οργανισμό, την Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. (Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες), ενισχύοντας έμπρακτα το έργο και την αποστολή της.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ θα διαθέσουν προς πώληση χρηστικά πορτοφολάκια χεριού, σε τρία διαφορετικά χρώματα. Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια αγοράζοντάς τα, από τα ταμεία των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, από τις 12 Μαϊου μέχρι εξαντλήσεως τους, στην τιμή του ενός ευρώ το καθένα.

Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή του κοινού, μέσα από μια ημερήσια ανοικτή φιλανθρωπική ποδηλασία, η οποία απευθύνεται σε όλους τους ποδηλάτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η ποδηλατική διαδρομή θα διεξαχθεί στις 23 Μαϊου με προορισμό την ορεινή Λευκωσία, έχοντας σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Λακατάμιας. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να λάβετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7526

Τη φετινή ενέργεια παρουσίασαν η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Νατάσα Κωνσταντινίδου, και η Μαρίνα Θεοδώρου, εμπνεύστρια της δράσης. Στη συνέχεια, απηύθυναν τους δικούς τους χαιρετισμούς ο Κωνσταντίνος Διάκου, Brand Manager της Γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Χρίστος Αυγουστίνου ο οποίος αναφέρθηκε στην αποστολή και στο έργο της Ομοσπονδίας.

Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ ευχαριστούν ιδιαιτέρως το Bean Bar 360 για τη εξαιρετική φιλοξενία, τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου και τον στρατηγικό τους συνεργάτη Χαραλαμπίδης Κρίστης για την πολύτιμη συνεργασία και συμμετοχή τους στο «Ποδηλατώ για ένα ευρώ». Επιπλέον, απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους χορηγούς της φετινής ποδηλατικής διαδρομής: Deloitte, Unilever, Bean Bar, STIHL, ASTRA CAR RENTAL, Perskindol, Foody και τους χορηγούς φιλοξενίας που αγκαλιάζουν το «Ποδηλατώ για ένα ευρώ»» - τη διαδρομή που έχει αφετηρία και προορισμό την προσφορά προς τα παιδιά.