Κατάγγειλαν τον Δήμο Λεμεσού… για παράνομη είσοδο στο Νοσοκομείο Mediterranean – Πήγαν για έλεγχο μετά από καταγγελίες πολιτών

Σε καταγγελία στην Αστυνομία προχώρησε χθες το απόγευμα η διεύθυνση του ιδιωτικού (ενταγμένου στο ΓΕΣΥ) νοσηλευτηρίου Mediterranean Hospital στη Λεμεσό, κατά του Δήμου Λεμεσού και προσωπικά του Δημάρχου Γιάννη Αρμεύτη για παράνομη είσοδο στους χώρους του νοσηλευτηρίου και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης. Το επίμαχο περιστατικό φαίνεται να έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής σε επιτόπια επίσκεψη που διενήργησε κλιμάκιο του Δήμου Λεμεσού στην περιοχή του νοσοκομείου προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί έπειτα από πολλά παράπονα περιοίκων. Στο κλιμάκιο του Δήμου Λεμεσού, πέραν του Δημάρχου συμμετείχε και ένα ακόμα δημοτικός σύμβουλος καθώς και υπηρεσιακοί, ενώ το Mediterranean καταγγέλλει και παρουσία γείτονα.

Κατά την παρουσία του κλιμακίου του Δήμου στο σημείο, υπήρξε αντίδραση από εκπρόσωπο του νοσοκομείου και δημιουργήθηκε μικρή αναστάτωση.

Να σημειωθεί ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν αρκετές καταγγελίες και παράπονα περιοίκων για την κατάσταση γύρω από το νοσηλευτήριο με το θέμα να φτάνει μέχρι και στη Βουλή για συζήτηση. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν σειρά προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση, ενώ προχωρούν και πιο κάτω καταγγέλλοντας υγειονομικά ζητήματα και θέματα δημόσιας οχληρίας. Ταυτόχρονα, τόσο η τροχονομία του Δήμου Λεμεσού όσο και η Τροχαία έχουν κατά καιρούς κάνει εκστρατείες στην περιοχή. Πάντως μόλις το προηγούμενο διάστημα η Διεύθυνση του Νοσοκομείου καλέστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού όπου ενώπιον του σώματος συζητήθηκαν τα διάφορα ζητήματα και οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να συνεργαστούν για να βρεθούν λύσεις, στο ίδιο μάλιστα πλαίσιο είχε εξεταστεί τότε και αίτηση του Mediterranean Hospital για ανέγερση νέας πτέρυγας.

Τι είδε η ομάδα του Δήμου

Όπως πληροφορείται ο «Π», κατά την επιτόπια επίσκεψη διαπιστώθηκαν και από κοντά σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, όπως κατάληψη πεζοδρομίων, μη συμμόρφωση με μονοδρομήσεις, παράνομη στάθμευση αλλά και δυσκολίες πρόσβασης στους αδειοδοτημένους χώρους στάθμευσης του νοσοκομείου, που δεν συνάδουν με τις υποδείξεις του Δήμου. Πέραν όμως από τα ζητήματα κυκλοφοριακό οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλιμάκιο του Δήμου ήρθε αντιμέτωπο και με άλλα ζητήματα που προκαλούν προβληματισμό και αφορούν ακαταστασία, ακαθάριστα χόρτα, ογκώδη υλικά σε εξωτερικούς χώρους που επηρεάζουν τη γειτονιά αλλά και εκτεταμένη χρήση πρόχειρων κατασκευών στους χώρους στάθμευσης που φέρεται να χρησιμοποιούνται ως γραφεία και αποθήκες. Ακόμα, φαίνεται να έχουν διαπιστωθεί και κάποια ζητήματα με τη λειτουργία και τη στάθμευση των ασθενοφόρων.

Από τον Δήμο Λεμεσού υπεραμύνονται των ενεργειών τους και θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία στον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησαν και ότι αυτός έγινε στο πλαίσιο των καθηκόντων του Δήμου, ενώ επισημαίνουν ότι οι χώροι που επιθεωρήθηκαν δεν φέρουν οποιαδήποτε σήμανση που να απαγορεύει την είσοδο, πόσο μάλλον σε κλιμάκιο του Δήμου. Από εκεί και πέρα, διαμηνύουν ότι τα ευρήματα της επίσκεψης αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να απευθυνθούν οι κατάλληλες οδηγίες προς τα αρμόδια Υπουργεία, ΕΟΑ Λεμεσού, τη Διοίκηση του νοσοκομείου και άλλους με σκοπό τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι ο «Π» επικοινώνησε με τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου ζητώντας κάποιο σχόλιο λαμβάνοντας ευγενικά αρνητική απάντηση προσθέτοντας ότι δεν θέλουν να τοποθετηθούν και να δώσουν διαστάσεις, διευκρινίζοντας ότι η καταγγελία έγινε για τη δική τους προστασία.