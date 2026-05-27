Έφυγε από τη ζωή ο Φοίβος Κωνσταντινίδης

Έφυγε σήμερα ,Τετάρτη 27 Μαΐου, από τη ζωή ο διευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνσταντινίδης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους οικείους του αλλά και ολόκληρο τον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ο εκλιπών υπήρξε μια ιδιαίτερα γνωστή και σεβαστή προσωπικότητα στον αθλητικό χώρο, με πολυετή παρουσία στη διοίκηση και σημαντική συμβολή στην οργανωτική ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια της πορείας του διετέλεσε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων του ΑΠΟΕΛ, ενώ αποτέλεσε και τον πρώτο Διευθυντή της εταιρείας ΑΠΟΕΛ.

Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΓΣΠ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη και λειτουργία του σταδίου και του οργανισμού, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στα αθλητικά δρώμενα της χώρας.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον αθλητικό κόσμο, με φορείς και ανθρώπους του ποδοσφαίρου να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια και τους οικείους του.