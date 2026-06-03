Παγίδες θανάτου σε όλες τις επαρχίες - Αναλυτικά τα 48 σημεία που εντόπισε η Αστυνομία και αυξάνει τους ελέγχους

Σαράντα οκτώ σημεία στο οδικό δίκτυο, στα οποία καταγράφεται αυξημένος αριθμός θανατηφόρων, σοβαρών και άλλων οδικών συγκρούσεων, έχει εντοπίσει η Αστυνομία, η οποία λαμβάνει αυξημένα μέτρα επιτήρησης και αστυνόμευσης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρεται, τα σημεία έχουν χαρτογραφηθεί στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων της Αστυνομίας για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και λήψη κατάλληλων μέτρων, με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων.

Ο χαρακτηρισμός κάθε σημείου του οδικού δικτύου ως επικίνδυνου έγινε, σύμφωνα με την Αστυνομία, με βάση τον αριθμό των οδικών συγκρούσεων που προκλήθηκαν σε κάθε σημείο ή περιοχή ανά έτος.

Από την επεξεργασία των δεδομένων για τα έτη 2023-2025 προκύπτει ότι στο σύνολο του οδικού δικτύου έχουν εντοπιστεί 48 σημεία σε όλες τις επαρχίες.

Συγκεκριμένα, στην επαρχία Λευκωσίας έχουν εντοπιστεί 19 σημεία, στην επαρχία Λεμεσού οκτώ, στην επαρχία Λάρνακας 14, στην επαρχία Πάφου πέντε και στην επαρχία Αμμοχώστου δύο.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι στα συγκεκριμένα σημεία λαμβάνει αυξημένα μέτρα επιτήρησης και αστυνόμευσης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης οδικών συγκρούσεων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι για την ύπαρξη των σημείων αυτών έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προβούν στις δικές τους ενέργειες και παρεμβάσεις, όπου χρειάζεται.

Λευκωσία

Στην επαρχία Λευκωσίας τα σημεία είναι: Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου μεταξύ οδών Ασωμάτου - Παλαιών Πατρών Γερμανού, συμβολή οδών Στασάνδρου – Πινδάρου - Ανδροκλέους, Λεωφόρος Λεμεσού στην Αγλαντζιά, διασταύρωση των λεωφόρων Σαλαμίνος, Στασίνου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙ και Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου, συμβολή Λεωφόρου Αθαλάσσας και οδού Πέτρου Ηλιάδη, συμβολή λεωφόρων Μουσείου - Λόρδου Βύρωνος - Νεχρού, συμβολή οδών Μετοχίου - Αγίου Προκοπίου - Δελφών, Λεωφόρος Λάρνακος – Διγενή Ακρίτα, Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ μεταξύ των οδών Ορμενίου – Ζάππειου στην Παλουριώτισσα, Λεωφόρος Αθαλάσσας μεταξύ οδών Σουλίου - 28ης Οκτωβρίου, κυκλικός κόμβος λεωφόρων Λεμεσού - Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Λατσιά, Λεωφόρος Ηρώων στην Έγκωμη, διασταύρωση των λεωφόρων Βασιλέως Παύλου, Γρίβα Διγενή και 25ης Μαρτίου, διασταύρωση της Λεωφόρου Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου και οδών Πινδάρου και Ροίκου, διασταύρωση της Λεωφόρου Λάρνακος και οδών Καθαρής και Νίκου Γεωργίου, διασταύρωση της Λεωφόρου Πουλίου Καποτά και οδού Αιγαίως, διασταύρωση των λεωφόρων Τζων Κέννεντυ, Μάρκου Δράκου και Διγενή Ακρίτα, συμβολή των λεωφόρων ΡΙΚ και Λεμεσού και διασταύρωση των λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού, Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και Δημητρίου Βικέλα.

Λεμεσός

Στην επαρχία Λεμεσού τα σημεία είναι: συμβολή λεωφόρων Φραγκλίνου Ρούσβελτ – Δημοκρατίας - Αλεξάνδρειας, συμβολή Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου και οδού Στυμφαλίδων, συμβολή Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου και οδού Παναγιώτη Τσαγγάρη, αυτοκινητόδρομος Πάφου - Λεμεσού Α6 παρά την Ερήμη, διασταύρωση των λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Ομονοίας, διασταύρωση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και οδού Αγίας Ζώνης, διασταύρωση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και οδού Ιωάννη Πολέμη και διασταύρωση των οδών Τριών Ιεραρχών και Πειραιώς.

Λάρνακα

Στην επαρχία Λάρνακας τα σημεία είναι: διασταύρωση λεωφόρων Γρηγόρη Αυξεντίου – Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ - Αθηνών, διασταύρωση της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και οδών Αλέξανδρου Παναγούλη και Πλατρών, κυκλικός κόμβος των λεωφόρων Βάσου Λυσσαρίδη, Φανερωμένης, Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, διασταύρωση των λεωφόρων Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Γρηγόρη Αυξεντίου, Αθηνών και πλατείας Βασιλέως Παύλου, αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Κοφίνου Α5 πλησίον εξόδου Κοφίνου, συμβολή οδών Κοτζά Τεπέ - Ούμ Χαράμ - Τουζχανέ, συμβολή οδού Βενετικού Πύργου με ανώνυμο δρόμο προς Φάρο στα Περβόλια, συμβολή οδών Παιδείας - Χριστοφή Ελευθερίου στην Ορόκλινη, συμβολή της Λεωφόρου Παπανικολή και της οδού Βασιλείου Αυγερινού, κυκλικός κόμβος της Λεωφόρου Αρτέμιδος και οδών Σταδίου, Λεωνίδα Κιούπη και Λουκή Πιερίδη, κυκλικός κόμβος Καλού Χωριού Λάρνακας, δρόμος Μαζωτού – Αλαμινού μεταξύ 3ου και 4ου χλμ, κυκλικός κόμβος Λεωφόρου Αμμοχώστου στα Λιβάδια και οδός Κωνσταντίνου Καλογερά.

Πάφος

Στην επαρχία Πάφου τα σημεία είναι: συμβολή λεωφόρων Ευρώπης - Γιάννου Κρανιδιώτη - Εγνατίας, συμβολή οδών Αγαπήνωρος - Πανδώρας, συμβολή οδών Αποστόλου Παύλου – Γλάδστωνος - Νικοδήμου Μυλωνά, συμβολή οδών Αμπελόκηπων – Κεφαλληνίας - Αυτοκράτορος Θεόφιλου και συμβολή λεωφόρων Έμπας - Χρίστου Κκέλη - Δημητράκη Αδάμου.

Αμμόχωστος

Στην επαρχία Αμμοχώστου τα σημεία είναι: οδός Σταδίου στην Αγία Νάπα, μεταξύ των οδών Μονόπετρας και Αλμυρού Νερού, και δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, μεταξύ 2ου και 3ου χλμ.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία υπογραμμίζει την προσωπική ευθύνη κάθε οδηγού για την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου και καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να οδηγούν με υπευθυνότητα και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ