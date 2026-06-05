Ακολουθούν και άλλα επεισόδια στην υπόθεση «Σάντη» - Εκκρεμούν τρεις πτυχές

Μπορεί να θεωρείται ότι «έκλεισε» η σημαντική πτυχή των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντη», υπάρχουν ωστόσο ακόμη τρεις σημαντικές πτυχές οι οποίες, δεδομένα, θα απασχολήσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρώτη αφορά στα ζητήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν από τα όσα ανέφεραν στην διάσκεψη Τύπου της περασμένης Τετάρτης, ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης και ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος. Η δεύτερη πτυχή αφορά την ποινική έρευνα που άρχισε κατόπιν οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας, και στρέφεται εναντίον όσων είχαν εμπλοκή στη δημιουργία και διάδοση των μηνυμάτων που αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα ότι ήταν ψευδή και κατασκευασμένα. Η τρίτη πτυχή που θα απασχολήσει είναι οι αγωγές που κινήθηκαν εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη από τα πρόσωπα που κατονομάζονταν στην ανάρτησή του σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη».

Σε ό,τι αφορά τα αναπάντητα ερωτήματα που προέκυψαν μετά την ενημέρωση της Αστυνομίας, υπάρχει η εκτίμηση ότι τουλάχιστον κάποια από αυτά θα απαντηθούν μετά το πέρας και της ποινικής διερεύνησης. Και αυτό διότι, υπάρχουν ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν μπορούσαν να αναφερθούν δημόσια στη διάσκεψη Τύπου της Αστυνομίας, καθώς σχετίζονται με την εν εξελίξει ποινική έρευνα. Ειδικά το ζήτημα για το κίνητρο της «Σάντης» και κατά πόσο όλα τα μηνύματα κατασκευάστηκαν με δική της πρωτοβουλία πρέπει να απαντηθεί με την ολοκλήρωση των ερευνών.

Για την ποινική έρευνα και τα αδικήματα της δημιουργίας και διάδοσης ψευδών ειδήσεων, έχουν ήδη κληθεί για ανακριτική κατάθεση κάποια πρόσωπα. Το γεγονός ότι θα πρόκειται για ανακριτικές καταθέσεις, μεταφράζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα θεωρούνται ύποπτα για την διάπραξη των υπό διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας, με την ολοκλήρωση της ποινικής διερεύνησης θα στείλει τον φάκελο συμπληρωμένο στη Νομική Υπηρεσία, όπου θα ληφθούν αποφάσεις εάν τελικά θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη.

Για την τελευταία πτυχή, τις αγωγές που καταχωρήθηκαν εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη, υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη αστικές διαδικασίες με τους επηρεαζόμενους να αξιώνουν μεγάλα ποσά ως αποζημιώσεις.

Οι απαντήσεις και ο φάκελος

Ο ποινικολόγος Ηλίας Στεφάνου μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη, και την εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση, ανέφερε ότι είναι λογικό να εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν δημόσια, καθώς δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι πτυχές μιας τόσο σύνθετης υπόθεσης σε μία μόνο ενημέρωση. Όπως είπε, το κρίσιμο είναι να υπάρχουν τεκμηριωμένες απαντήσεις μέσα στον φάκελο.

Σχολιάζοντας το θέμα του κινήτρου της πρωταγωνίστριας, στο ζήτημα του κινήτρου της γυναίκας που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα από τα ερωτήματα που εύλογα απασχολούν και θα μπορούσε να διευκρινιστεί περαιτέρω για λόγους διαφάνειας. Ωστόσο, τόνισε ότι το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι πως οι βασικοί ισχυρισμοί φαίνεται να έχουν ελεγχθεί μέσα από ανεξάρτητη μαρτυρία και όχι απλώς μέσω των αναφορών των εμπλεκομένων προσώπων. Όπως εξήγησε, η ανεξάρτητη μαρτυρία μπορεί να προκύπτει από επιστημονικά ευρήματα, τεκμήρια ή μαρτυρίες τρίτων προσώπων που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τους επίμαχους ισχυρισμούς. «Δεν αρκεί ο ισχυρισμός ενός προσώπου. Χρειάζεται να επιβεβαιώνεται ή να καταρρίπτεται από άλλα στοιχεία», σημείωσε.

Πολιτική πλεκτάνη

Ο Δημήτρης Παπαδάκης σε γραπτή του τοποθέτηση με αφορμή τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας, ανέφερε ότι «δεν προκαλεί καμιά έκπληξη το αποτέλεσμα των ερευνών, σε σχέση με τα χαλκευμένα μηνύματα». «Από την πρώτη στιγμή διακύρηττα ότι τα μηνύματα που με αφορούσαν ήταν κατασκευασμένα και δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δυστυχώς, έπεσα θύμα μιας μεγάλης πολιτικής πλεκτάνης της οποίας οι προεκτάσεις θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Για μένα αυτό που προέχει είναι η διαφύλαξη της προσωπικής μου αξιοπρέπειας και του ονόματός μου από όλη αυτή την σκευωρία. Θα επιμένω μέχρι τέλους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να καταδειχθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι όσοι βρίσκονται πίσω από την ιδέα, αλλά και από την κατασκευή των μηνυμάτων και όσοι εσκεμμένα ενέπλεξαν το δικό μου πρόσωπο σε αυτή την σκευωρία. Αναμένουμε τις περαιτέρω έρευνες της Αστυνομίας προς αυτή την κατεύθυνση» τόνισε. Καταληκτικά, ανέφερε ότι είναι ήδη «σε επικοινωνία με τους δικηγόρους του ώστε να κινήσουμε όλες τις δικαστικές διαδικασίες εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη, αλλά και εναντίον οποιουδήποτε προσώπου καταδειχθεί ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την πλεκτάνη».