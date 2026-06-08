ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

CYPRUS PRIDE 2026

«Πάρε Δρόμο, το δικό σου περήφανο Δρόμο.»

Ζούμε σε εποχή που οι λέξεις εξοπλίζονται.

«Φυσική τάξη», «παραδοσιακές αξίες», «προστασία των παιδιών» — χρησιμοποιούνται ως όπλα οργανωμένης εκστρατείας για να αποκλείσουν, να στιγματίσουν, να σιωπήσουν. Δεν είναι άγνοια. Είναι στρατηγική. Και η στρατηγική αυτή έχει όνομα: η παραπληροφόρηση ως πολιτικό εργαλείο.

Το Cyprus Pride 2026 δεν γιορτάζει απλώς.

Διεκδικεί τον δημόσιο χώρο — σωματικά, νομικά, συμβολικά. Διεκδικεί την αλήθεια απέναντι στη λάσπη. Διεκδικεί το δικαίωμα να υπάρχεις χωρίς να ζητάς συγγνώμη. Και φέτος, ο δρόμος που παίρνουμε είναι ο δρόμος που ανήκει σε όλους.

Ο κοινός μας δρόμος.

Δεν είμαστε ξεχωριστές ομάδες με ξεχωριστά παράπονα. Είμαστε κινήματα που μοιράζονται την ίδια γλώσσα εξουσίας και αποκλεισμού — και την ίδια ανάγκη για έναν κόσμο που χωράει όλους.

LGBTIQ+ παίρνουν τον δρόμο γιατί ο νόμος ακόμα τους αρνείται την ορατότητα, και η κοινωνία την αξιοπρέπεια.

Φεμινίστριες παίρνουν πίσω τον δρόμο τη νύχτα, γιατί ο φόβος δεν είναι προσωπικό πρόβλημα, είναι πολιτικό.

Eργάτες αγρότες κλείνουν τον δρόμο, γιατί η επιβίωσή τους εξαρτάται από πολιτικές που γράφονται μακριά τους.

Άτομα με αναπηρία διεκδικούν τον δρόμο, γιατί ακόμα και το πεζοδρόμιο δεν είναι αυτονόητο όταν σε έχουν σχεδιάσει εκτός κόσμου.

Νεολαία κατεβαίνει στον δρόμο, γιατί κληρονομεί έναν κόσμο που δεν έφτιαξε, αλλά θα κληθεί να ζήσει.

Μετανάστες & πρόσφυγες έφτασαν από δρόμους που δεν διάλεξαν, και ζητάνε τον δρόμο που τους αξίζει.

Το ίδιο χέρι κλείνει τους δρόμους μας.

Δεν είναι σύμπτωση ότι εκείνοι που αντιστέκονται στα δικαιώματα των LGBTIQ+ είναι συχνά οι ίδιοι που αντιστέκονται στα δικαιώματα των γυναικών, στην αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες, στη νομική προστασία των ατόμων με αναπηρία. Η ρητορική μίσους είναι πακέτο — και ο αποκλεισμός ενός από εμάς είναι δοκιμή για τον αποκλεισμό όλων.

Στην Κύπρο του 2026, η ισότητα παραμένει ημιτελής.

Άτομα LGBTIQ+ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην εργασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση. Νέοι άνθρωποι μεγαλώνουν χωρίς κανένα ρόλο-πρότυπο και με την αίσθηση ότι δεν χωράνε. Ενώ η Κύπρος έχει κάνει βήματα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα LGBTI, οι διακρίσεις και το στίγμα παραμένουν ενσωματωμένα σε κοινωνικές, επαγγελματικές και θεσμικές σφαίρες. Αυτό δεν είναι στιγμή για αναμονή. Είναι στιγμή για σύμπνοια.

Σύμπνοια — η μόνη δύναμη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η ρητορική μίσους.

→ Σύμπνοια μεταξύ LGBTIQ+ κοινοτήτων και αντιρατσιστικών κινημάτων.

→ Σύμπνοια μεταξύ φεμινιστικών δικτύων και δικαιωμάτων μεταναστών.

→ Σύμπνοια μεταξύ εργατικών ενώσεων και ατόμων με αναπηρία.

→ Σύμπνοια μεταξύ νεολαίας και θεσμών που οφείλουν να την ακούσουν.

→ Σύμπνοια μεταξύ δύο κοινοτήτων ενός νησιού που αναζητά ειρήνη.

Η ελευθερία είναι αδιαίρετη — ή δεν είναι ελευθερία.

Το Cyprus Pride 2026 καλεί:

→ Κάθε ΜΚΟ που πιστεύει στη δημοκρατία να σταθεί εδώ.

→ Κάθε επιχείρηση που λέει «ισότητα» στην αίθουσα συνεδριάσεων να το αποδείξει δημόσια.

→ Κάθε πρεσβεία που εκπροσωπεί χώρα με νόμους κατά της διάκρισης να μεταφέρει αυτές τις αξίες εδώ.

→ Κάθε πολίτης που κουράστηκε να βλέπει τους φίλους και τα παιδιά του να φοβούνται να υπάρχουν.

Φέτος παίρνουμε τον δρόμο μαζί.

Ο δικός σου δρόμος. Ο δικός μου δρόμος. Ο κοινός μας δρόμος.

Γιατί η ισότητα δεν ζητιέται. Διεκδικείται. Μαζί.