Έκρυψαν 4.000 λαθραία τσιγάρα σε παιδικό καρότσι: Χειροπέδες σε Τουρκοκύπριο στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Συνελήφθη το Σάββατο, στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, Τουρκοκύπριος με βρετανικό διαβατήριο για αυτόφωρα αδικήματα που αφορούν την κατοχή 200 πακέτων των 20 τσιγάρων το καθένα, τα οποία ήταν αδασμοφορολόγητα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή €1.200 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι στις 13 Ιουνίου λειτουργοί του Τμήματος κατά την διάρκεια των συνήθων ελέγχων οχημάτων, στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, παρατήρησαν ένα ζευγάρι με παιδικό καρότσι και βρέφος να προσπαθούν να διέλθουν πεζοί προς τις ελεύθερες περιοχές.

Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι λειτουργοί του Τμήματος στις τσάντες και στο καρότσι εντόπισαν προς έκπληξη τους να είναι γεμάτα με πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα, αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, εντοπίστηκαν 200 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα (20 αποσυναρμολογημένες κούτες).

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Τουρκοκύπριος μεταφορέας με βρετανικό διαβατήριο συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν, ενώ αργότερα έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή €1.200 ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΚΥΠΕ