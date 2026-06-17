Δίκη Στυλιανού: Δικαστική απόφαση για το παραδεκτό των δηλώσεων του 14χρονου στη νηπιαγωγό του

Ζήτημα που αφορά το παραδεκτό εξ ακοής δηλώσεων, οι οποίες αποδίδονται στον 14χρονο Στυλιανό Κωνσταντίνου, τέθηκε την Τρίτη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας για τον θάνατό του, με το Δικαστήριο να καλείται να αποφασίσει κατά πόσον οι συγκεκριμένες αναφορές μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως μαρτυρία. Την Παρασκευή έχει οριστεί δικάσιμος κατά την οποία θα αγορεύσει η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής Ελένη Κωνσταντίνου.

Το ζήτημα προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της αντεξέτασης του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Ανδρέου και κατά την έναρξη της μαρτυρίας της νηπιαγωγού του Στυλιανού, κατά τα σχολικά έτη 2008-2009, Κωνσταντίνας Παπαχριστοδούλου.

Αφού η μάρτυρας απάντησε σε προκαταρκτικές ερωτήσεις, η κ. Κωνσταντίνου, επιχείρησε να καταχωρήσει τη γραπτή κατάθεσή της ως τεκμήριο.

Η υπεράσπιση, αν και δεν έφερε ένσταση ως προς την κατάθεση στο σύνολό της, αμφισβήτησε το παραδεκτό συγκεκριμένων αποσπασμάτων, που περιέχουν αναφορές του ίδιου του Στυλιανού.

Όπως υποστήριξαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι συγκεκριμένες αναφορές συνιστούν εξ ακοής μαρτυρία, καθώς προέρχονται από πρόσωπο το οποίο έχει αποβιώσει και συνεπώς δεν μπορεί να προσέλθει στο Δικαστήριο για να αντεξεταστεί.

Η θέση που προωθήθηκε είναι ότι, εφόσον γίνουν δεκτές οι υπόλοιπες πτυχές της κατάθεσης, οι συγκεκριμένες αναφορές θα πρέπει να διαγραφούν.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων της υπεράσπισης, το Δικαστήριο έδωσε χρόνο στην κατηγορούσα Αρχή να παρουσιάσει τη δική της επιχειρηματολογία, η οποία αναμένεται να βασιστεί τόσο στην κυπριακή νομολογία, όσο και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η αγόρευση της κατηγορούσας Αρχής ορίστηκε για την Παρασκευή, στις 11:00, ενώ η αυριανή προγραμματισμένη δικάσιμος ακυρώθηκε.

Αντεξέταση για διερεύνηση και αναφορές στην Επίτροπο Διοικήσεως

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η αντεξέταση του ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Ανδρέου, από τον δικηγόρο Μάριο Σπύρου, ο οποίος εκπροσωπεί την 11η κατηγορούμενη, λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Κατά την αντεξέταση, ο κ. Σπύρου επικεντρώθηκε σε πτυχές της ανακριτικής διαδικασίας και ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υπέδειξε ότι η κατάθεση λειτουργού που συνδέεται με την παραλαβή του τεκμηρίου ΜΕ15 λήφθηκε πριν από τις καταθέσεις των κατηγορουμένων 10 και 11, υποβάλλοντας ότι, παρά τις ενδείξεις για ενδεχόμενη παρέμβαση σε υπηρεσιακό σημείωμα, η λειτουργός δεν κλήθηκε εκ νέου για διευκρινίσεις.

Ο κ. Ανδρέου απάντησε ότι η λειτουργός είχε επανακληθεί, προσθέτοντας ωστόσο πως κατά τον επίμαχο χρόνο «δεν υπήρχε οποιαδήποτε διερεύνηση ώστε να τίθεται θέμα παρέμβασης».

Ακολούθως, ο κ. Σπύρου έθεσε θέμα ορθής ανακριτικής πρακτικής, υποβάλλοντας ότι κατά τη διερεύνηση μιας υπόθεσης οι δηλώσεις προσώπων πρέπει να καταγράφονται γραπτώς και να υπογράφονται από τους ίδιους, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβειά τους. Ο μάρτυρας συμφώνησε με τη θέση αυτή.

Ο κ. Σπύρου εστίασε και στις καταθέσεις λειτουργών, που είχαν δοθεί στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτρόπου Διοικήσεως, με τον ποινικό ανακριτή να αναφέρει ότι από τα στοιχεία που είχαν ενώπιόν τους προέκυπτε πως οι αναφορές προς την Επίτροπο ήταν προφορικές και φαίνεται να αποτυπώθηκαν στη συνέχεια περιληπτικά, σύμφωνα με την αντίληψη όσων χειρίστηκαν την έρευνα.

Όπως είπε, «φαίνεται να απομαγνητοφωνήθηκαν περιληπτικά σύμφωνα με την αντίληψη της Επιτρόπου ή αυτών που τη βοήθησαν και καταγράφηκαν αυτά που θεωρήθηκε ότι ήταν το νόημα των αναφορών του κάθε λειτουργού».

Απαντώντας σε σχετική εισήγηση της υπεράσπισης, συμφώνησε επίσης ότι η ανακριτική ομάδα δεν είχε ενώπιόν της γραπτές και υπογεγραμμένες καταθέσεις των λειτουργών που είχαν δώσει πληροφορίες στην Επίτροπο Διοικήσεως.

Ο κ. Σπύρου υπέβαλε περαιτέρω ότι οι μόνες αναφορές που εμπλέκουν την 11η κατηγορούμενη σε σχέση με το ζήτημα της κατ’ ισχυρισμό απόπειρας αυτοκτονίας του ανήλικου και της μη λήψης περαιτέρω μέτρων προέρχονται από όσα είχαν αναφέρει οι κατηγορούμενες 9 και 10.

«Συμφωνώ με αυτά», απάντησε ο μάρτυρας, προσθέτοντας ωστόσο ότι κατά τη διερεύνηση είχε εκφραστεί η θέση πως οι λειτουργοί όφειλαν να γνωρίζουν κρίσιμες πληροφορίες που αφορούσαν την υπόθεση.

Σε άλλο σημείο της αντεξέτασης, ο συνήγορος της 11ης κατηγορούμενης υπέβαλε ότι πρόσωπο το οποίο δεν είχε ποτέ ενημερωθεί για ένα συγκεκριμένο περιστατικό «δεν μπορεί να το γνωρίζει διά επιφοιτήσεως». Ο μάρτυρας συμφώνησε με τη θέση αυτή.

Η υπεράσπιση έθεσε επίσης το ερώτημα κατά πόσον συγκεκριμένη αναφορά, εάν διαβαζόταν αποκομμένη από άλλα έγγραφα και πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στους φακέλους των ΥΚΕ, θα μπορούσε να εκληφθεί ως ισχυρισμός απόπειρας αυτοκτονίας ή ως αναφορά σε διαφορετικό περιστατικό.

Ο κ. Ανδρέου απάντησε ότι, εάν η συγκεκριμένη αναφορά εξεταζόταν αποκομμένη από άλλα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες, που περιλαμβάνονταν στους φακέλους των ΥΚΕ, ενδεχομένως να μπορούσε να εκληφθεί με τον τρόπο που υπέδειξε η υπεράσπιση.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019, με το Δικαστήριο να εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως στο κατά πόσο υπήρξαν περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέλησης εντός της οικογένειας, εάν η μητέρα γνώριζε περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και στο εάν οι αρμόδιοι λειτουργοί των ΥΚΕ αξιολόγησαν και χειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ