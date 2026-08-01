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Ουκρανικό χτύπημα 1.600 χλμ. μέσα στη Ρωσία – Στο στόχαστρο τρία διυλιστήρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πλήγματα και σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ – «Στόχος μας οι υποδομές που συντηρούν την πολεμική προσπάθεια», δήλωσε ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία έπληξε τις υποδομές τριών ρωσικών διυλιστηρίων στην περιοχή Μπασκορτοστάν, σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από τα σύνορα, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας βύθισαν, επίσης, ένα ρωσικό εμπορικό πλοίο που είχε υπαχθεί σε κυρώσεις. Το πλοίο Yanina έπλεε με ρωσική σημαία και είχε μεταφορική ικανότητα 100.000 τόνων.

Παράλληλα, οι Ουκρανοί έπληξαν άλλους στόχους τόσο στη Μαύρη Θάλασσα, όσο και στη Θάλασσα του Αζόφ.

"Στόχοι μας είναι συγκεκριμένες υποδομές που συντηρούν την πολεμική προσπάθεια", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

 

ΚΥΠΕ

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