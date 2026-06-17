«Φάκα» σε εργοτάξιο στη Λάρνακα: 34 συλλήψεις για παράνομη εργασία και βαριά εξώδικα σε οκτώ εργοδότες (φώτος)

Στη σύλληψη 34 προσώπων για αδικήματα παράνομης εργοδότησης προχώρησαν σήμερα το πρωί μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ), σε κοινή επιχείρηση με λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένο εργοτάξιο στη Λάρνακα, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν συνολικά 34 πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων, τα οποία συνελήφθησαν για παράνομη εργοδότηση. Από αυτούς, δύο συνελήφθησαν επιπλέον για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες εργοδοτούνταν από οκτώ διαφορετικά πρόσωπα, στα οποία εκδόθηκαν εξώδικες ειδοποιήσεις για αδήλωτη εργοδότηση.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης.