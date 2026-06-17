Axios: Εξετάζεται ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν ακόμη και σήμερα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

«Φάκα» σε εργοτάξιο στη Λάρνακα: 34 συλλήψεις για παράνομη εργασία και βαριά εξώδικα σε οκτώ εργοδότες (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μεγάλη κοινή επιχείρηση της ΥΑΜ και του Υπουργείου Εργασίας – Ανάμεσα στους συλληφθέντες και δύο πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο.

Στη σύλληψη 34 προσώπων για αδικήματα παράνομης εργοδότησης προχώρησαν σήμερα το πρωί μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ), σε κοινή επιχείρηση με λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένο εργοτάξιο στη Λάρνακα, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν συνολικά 34 πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων, τα οποία συνελήφθησαν για παράνομη εργοδότηση. Από αυτούς, δύο συνελήφθησαν επιπλέον για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες εργοδοτούνταν από οκτώ διαφορετικά πρόσωπα, στα οποία εκδόθηκαν εξώδικες ειδοποιήσεις για αδήλωτη εργοδότηση.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑφωτογραφιεςΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣΥΛΛΗΨΕΙΣΒΟΡΟΚΛΗΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα