Πυρκαγιά στο Πικέρμι Αττικής: Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός σε αυτοκίνητο – Από εκεί φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά

Απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Πικέρμι Αττικής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Πυροσβεστικής, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το ΙΧ, μέσα στο οποίο βρέθηκε η σορός, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο.

Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου, ενώ ο άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και γερμένος στο κάθισμα του συνοδηγού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 15:30 και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Στις 15:42 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 121 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 οχήματα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονταν 23 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από τη Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Γαλλία, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Από αέρος διατέθηκαν περιοδικά δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Σπάτων.

Η φωτιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, καθώς και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα.

Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής και αστυνομικοί.