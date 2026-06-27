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Συναγερμός στη Λευκωσία: Άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε τη σύζυγο και την πεθερά του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα τραύματά τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρά.

Σε κινητοποίηση τέθηκε η Αστυνομία στη Λευκωσία έπειτα από πληροφορία για τραυματισμό δύο γυναικών με μαχαίρι.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, άνδρας συριακής καταγωγής φέρεται να τραυμάτισε τη σύζυγό του και την πεθερά του με αιχμηρό αντικείμενο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα τραύματά τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρά.

Ο φερόμενος δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή και αναζητείται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος του είχαν γίνει και στο παρελθόν αναφορές για περιστατικά βίας στην οικογένεια.

 

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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΜΑΧΑΙΡΙ

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